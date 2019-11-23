الزميل الدعجة يتسلّم جائزة أفضل تقرير صحافي مكتوب

عمان-الغد- تسلّم الزميل طارق الدعجة اليوم السبت، جائزة أفضل تقرير صحفي مكتوب ضمن جوائز حملة “صنع في الأردن” الصحفية، التي أطلقتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع نقابة الصحفيين بهدف دعم الصناعة الوطنية.

وفاز الزميل الدعجة بهذه الجائزة مناصفة مع الزميلة تالا أيوب، كما فاز مناصفة بجائزة أفضل مقال صحافي كل من الزميلين عبدالحكيم القرالة وخالد هيلات.

كما آلت جائزة أفضل قصة إخبارية أو تقرير إخباري صحفي وتلفزيوني مناصفة للزميلين فيصل بصبوص والزميلة بشرى نيروخ، وفاز بجائزة أفضل قصة إخبارية إذاعية الزميل ياسين القيسي.

وتسلّم الزملاء الفائزون جوائزهم في حفل أقيم اليوم السبت في مقر نقابة الصحافيين برعاية وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة وحضور رئيس غرفة صناعة الأردن م. فتحي الجغبير ورئيس حملة صنع في الأردن م. موسى الساكت ونقيب الصحافيين الزميل راكان السعايدة وأعضاء مجلس النقابة.