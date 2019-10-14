الزميل الرواشدة يفوز بجائزة أفضل تحقيق استقصائي بيئي على مستوى الأردن

عمان – الغد- حصد الزميل أحمد الرواشدة من “الغد”، جائزة أفضل تحقيق صحفي استقصائي بيئي في الصحف المحلية والمجلات والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، في المسابقة البيئية عنوان “الصحافة الإستقصائية في القضايا البيئية الوطنية ذات البعد الدولي” والتي تهدف إلى تعزيز الفهم ورفع الوعي العام حول أهمية ربط وتظافر الجهود المحلية والعالمية للتصدي للمشاكل البيئي ضمن مشروع اتفاقيات ريو الدولية في التنمية الدولية، والتي نظمتها وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة “UNDB”.

وتم ظهر اليوم خلال الحفل الختامي لقطاع الاعلام المشارك في المسابقة تكريم الفائزين، وبينهم الزميل الرواشدة، مندوب “الغد” في العقبة، من قبل امين عام وزارة البيئة احمد القطارنة.

وفاز الرواشدة عن التحقيق الذي نشرته “الغد” بداية العام الحالي، حول الحيد المرجاني” بالعقبة يواجه الأخطار وسط أحلام البيئيين وطموح الاستثمار”، حيث سلط الضوء على قضية ضرورة اخراج تشريع محمية بحرية تحمي جنة الحيود المرجانية القابعة منذ آلاف السنين تحت خليج العقبة إلى حيز الوجود، سيما وان خليج العقبة يعد آخر حيد مرجاني في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والتي ستعمل على حماية ما تبقى من الحيود المرجانية والتنوع الحيوي البحري، والتي تعتبر كنوزا وطنية ذات قيمة اقتصادية وسياحية هائلة، يجب المحافظة عليها في ظل التوسع الاستثماري والسياحي والصناعي، بالإضافة الى ضمان حق المواطن الأردني والاجيال القادمة في وجود شواطئ عامة والمحافظة عليها.

من جهته، قال القطارنة، خلال الحفل اليوم إن وزارة البيئة “أخذت على عاتقها العمل بلا هوادة لمأسسة العمل البيئي، من خلال إقامة أفضل الشراكات مع كافة شرائح المجتمع والمؤسسات العاملة في هذا القطاع لتحقيق هذه الغاية، بإطلاق المبادرات والحملات التوعوية المستمرة، الرامية لتغيير أنماط السلوك المجتمعية الخاص بالبيئة، وبمتابعة وشراكة مع المؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي”.

واشار إلى إن الوزارة قدمت العديد من التشريعات الناظمة للعمل البيئي، من أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون حماية البيئة المعمول به حالياً، ومشروع القانون الاطاري للنفايات ونظام استيراد وتداول الأكياس البلاستيكية.

واشتمل الاحتفال على عرض تقديمي قام به العاملون في مشروع اتفاقيات ريو، لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لشرح أهداف المشروع وأهم الأنشطة المندرجة تحت مظلته للأعوام الماضية.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الجوائز والشهادات على الفائزين بالمسابقة البيئية الإعلامية”.