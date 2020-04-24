أخبار محلية

الزميل عبد الحفيظ ابو قاعود في ذمة الله

منذ ساعتين

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عمان- انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الجمعة، الزميل السابق في وكالة الانباء الاردنية (بترا)الصحفي عبد الحفيظ أبو قاعود بعد حياة حافلة بالجد والعطاء.
واستذكر مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل فائق حجازين مناقب الفقيد والذي عمل في (بترا) والعديد من وسائل الاعلام المحلية، حيث كان مثالا للمهنية والتفاني ومكارم الاخلاق، داعيا المولى سبحانه ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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