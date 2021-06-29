الزهير تؤكد أهمية تعزيز البنية التحتية للجودة في مجال معدات الوقاية الشخصية

عمان- الغد- عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للفحص والمواد ASTM ورشة عمل عبر تقنية الاتصال عن بعد بعنوان المواصفات القياسية واستخدامها لتصنيع وفحص الكمامات الواقية لمواجهة الأمراض المعدية.

تأتي هذه الورشة في محور مواءمة المواصفات القياسية كأحد محاور أهداف المشروع الخاص بمعدات الحماية والوقاية الشخصية الممول من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC ؛ والذي قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالعمل و المتابعة مع الجهات الدولية لغايات تنفيذه تحقيقاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بضرورة مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

و أكدت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير في كلمتها الافتتاحية أهمية تعزيز البنية التحتية للجودة في مجال معدات الوقاية الشخصية وخاصة في ظل الظروف السائدة في العالم بسبب جائحة كورونا كما أكدت على دور المؤسسة في حماية صحة وسلامة المواطن والاقتصاد الوطني وعلى أهمية التعاون الدولي في هذا المجال من خلال المشروع الممول من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC بالشراكة مع الجمعية الأمريكية للفحص والمواد ASTM والذي يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأمريكي منذ عام 2005.

من جانبها أكدت رئيسة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد السيدة كاثرين مورغان على دور الجمعية الأميركية للفحص والمواد في إصدار المواصفات القياسية الخاصة بمعدات الوقاية الشخصية كما أشارت لعلاقات التعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ومؤسسة التمويل الدولية ضمن أنشطة المشروع.

وفي كلمتها استعرضت السيدة وفاء عرنكي من مؤسسة التمويل الدولية أهداف المشروع ومحاوره المختلفة التي تغطي مواءمة المواصفات وتعزيز القدرات في مجال فحص معدات الوقاية الشخصية ومنح الشهادات لغايات تطوير الصناعة الوطنية ودعم التصدير، وأكدت على أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية الأمريكية للفحص والمواد.

كما قام خلال هذه الورشة الخبير الأمريكي السيد جفري ستول وهو رئيس مؤسسة الحماية الشخصية الدولية IPP-Inc. ،و خبير في اللجان الفنية الدولية المسؤولة عن إعداد المواصفات القياسية الخاصة بالكمامات الواقية لأكثر من 37 عاماً، بتقديم محاضرة تضمنت تعريفاً بأصناف الكمامات المختلفة وخصائصها مع التركيز على الكمامات القماشية المستخدمة من قبل العامة Community masks.

وشارك في أعمال هذه الورشة التي عُقدت عن بعد ما يزيد على ستين مشاركاً من الجهات الحكومية والجهات الفاحصة و المانحة للشهادات و المقيِّمين والصناعيين والتجار وممثلي الجامعات وعدد من المهتمين.

تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الورشة هي الورشة الفنية الأولى ضمن أنشطة محور المواصفات القياسية في هذا المشروع؛ و التي سيتبعها ورش عمل تغطي المنتجات ذات الأولوية ضمن قطاع معدات الوقاية الشخصية والمعقمات.