عمان- قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعيين عبير بركات الزهير مديراً عامّاً لمؤسسة المواصفات والمقاييس.

ويأتي تعيين الزهير بعد حصولها على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة، الذين قابلتهم اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

واستند التعيين لأحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القياديّة رقم 78 لسنة 2019م وتعديلاته، التي اعتمدت مبدأ التنافس وصولاً إلى الأحقية والكفاءة كمعيار رئيس لإشغالها.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور طارق عريقات والدكتور عمر الجازي عضوين في مجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكوميّة، كما قرّر تعيين الدكتور محمد علي الخلايلة عضواً في مجلس التعليم العالي. (بترا)