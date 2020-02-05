الزواهرة حكماً في بطولة كأس العرب للشباب

عمان – الغد – سمت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي مراد الزواهرة، للمشاركة بادارة مباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات ت 20، التي ينظمها الاتحاد العربي في السعودية، خلال الفترة من 15 شباط الجاري، ولغاية 5 آذار المقبل.

وحسب مسؤول الدائرة ناصر درويش، جاءت تسمية الزواهرة بناء على كتاب الاتحاد العربي، والذي طلب من خلاله تسمية حكم دولي اردني للمشاركة بادارة مباريات البطولة.

يذكر ان البطولة التي ستقام في مدن الرياض والدمام والخبر تقام بمشاركة 16 منتخباً، حيث ضمت المجموعة الأولى، العراق وتونس وموريتانيا والكويت، وفي الثانية، المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي، والثالثة السعودية وفلسطين والجزائر ومصر، فيما حلت منتخبات السودان وليبيا والإمارات وجزر القمر في الرابعة.