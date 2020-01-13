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الزوايدة: الوظائف القيادية تحكمها المحسوبيات.. ووزراء لا يعرفون الأردن

منذ ساعتين
النائب عواد الزوايدة
النائب عواد الزوايدة

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محمود الطراونة

عمان – قال النائب عواد الزوايدة أن الوظائف القيادية توزع حسب المعارف والمحاسيب ولا يمكن أن يأتوا بأبناء البادية ويعينوهم في رئاسة مجالس الإدارة، بل يعينوا من لا يعرفوا الأردن.

وأشار خلال مناقشات الموازنة اليوم الاثنين أن هنالك وزراء لا يعرفون مناطق الأردن، وقال “أحد الوزراء سئل عن بلدة في الحسينية بالبادية الجنوبية ولم يكن يعرفها وظنها أنها في إربد”.

ورأى أن هنالك من يفكّك مؤسسات الدولة، وقال “هم يحاربوننا وهدفهم إنهاء الأردن والدولة الأردنية”.

ولفت الزوايدة إلى أن التوقيف الإداري زاد عن حده، وقال “نحن نثق بالقضاء، ولا بد من تخفيف الإجراءات حول هذا الأمر، وإيجاد حلول جذرية”، داعياً وزير الداخلية إلى إيعازه للحكام الإداريين بالتخفيف عن المواطنين.

واعتبر أن شركة الفوسفات مقصرة مع أبناء البادية الجنوبية وهي التي تدخل الأمراض والأوبئة والغبار الكثيف على أبناء المنطقة، وقال “طالبنا مستشفى تبنيه شركة الفوسفات لكنها تسوف الأمر وتتجاهل أهل البادية”.

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