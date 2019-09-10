الزوايدة رئيسا لمجلس محافظة العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – فاز محمد الزوايدة برئاسة مجلس محافظة العقبة وحصل على 12 صوت مقابل 8 أصوات لمحمد المغربي في الانتخابات التي جرت ظهر اليوم في دار محافظة العقبة.

وقال الزوايدة، إننا نولي عملية التعليم والصحة في محافظة العقبة جل اهتمامنا من خلال التشاركية الايجابية مع المجلس التنفيذي في المحافظة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات العامة والخاصة المعنية.

وأضاف الى ان التعليم المدرسي والجامعي والشأن الصحي بالعقبة يواجه تحديات كبيرة ويجب وضع حلول مناسبة وسريعة للوصول الى خدمات ترقى الى طموحات المواطنين في المحافظة.