الزوراء يسعى لتعزيز سجله القياسي والقوة الجوية يبحث عن اللقب الخامس

بغداد – يرفع الزوراء شعار تعزيز سجله القياسي في مسابقة كأس العراق في كرة القدم عندما يلاقي غريمه التاريخي القوة الجوية الساعي إلى تحقيق اللقب الخامس غدا الاثنين في المباراة النهائية على استاد الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وتشهد المباراة عودة الجمهور لاول مرة الى الملاعب منذ تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي حيث سمحت السلطات الحكومية بحضور عشرة الاف متفرج مشترطة حصولهم على جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا.

وكان من المفترض ان تقام المباراة النهائية الجمعة الماضية الا ان الهيئة المؤقتة لادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم اجلت اللقاء حدادا على ارواح ضحايا حريق في مستشفى جنوب البلاد مخصص لحجر مصابين بفيروس كورونا، ادى الى مصرع ما يقارب من تسعين شخصا.

وحصل الزوراء على لقب الكأس 16 مرة اخرها في موسم 2018-2019، بينما يملك القوة الجوية في سجله اربعة القاب اخرها في موسم 2015-2016.

وتوج القوة الجوية بلقب مسابقة الدوري للموسم الحالي قبل انتهائه بثلاث مراحل ويامل منافسه الزوراء حسم مركز الوصيف في المرحلة الاخيرة عندما يلتقي أربيل الاسبوع المقبل.

ويرى عضو ادارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد ان فريقه في جاهزية مناسبة للمنافسة على لقب الكأس “اذا كان لقب بطولة الدوري حسم لمصلحة القوة الجوية فلا بد ان ينهي الزوراء الموسم بلقب وهو الكأس، الجميع يدرك ذلك”.

ويضيف رشيد “صحيح ضمنا المشاركة في الملحق المؤهل للنسخة المقبلة لدوري ابطال اسيا بكون الطرف الاخر في المباراة النهائية هو بطل الدوري وصاحب البطاقة المباشرة للمشاركة في المسابقة القارية، لكن نريد ان نذهب الى الملحق كأبطال لكأس العراق”.

ويعول الزوراء صاحب الشعبية الكبيرة الى جانب القوة الجوية، على مجموعة من اللاعبين الشباب من المنتخب الاولمبي العراقي فضلا عن الدوليين جلال حسن حارس مرمى المنتخب العراقي وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد وحسين علي وعلاء عبد الزهرة.

من جهته يتطلع مدرب القوة الجوية ايوب اوديشو الى الظفر بلقب ثان هذا الموسم بعد ان ظفر مع فريقه بلقب المسابقة المحلية قبل انتهاء الموسم.

ويقول اوديشو الذي سبق ان حقق ثنائية الدوري والكاس مع فريقه السابق الزوراء “نأمل الظفر بلقب ثان هذا الموسم وهو لقب الكاس بعد ان حسمنا لقب الدوري”.

ويتسلح القوة الجوية بلاعبيه الدوليين احمد ابراهيم وايمن حسين وابراهيم بايش وهمام طارق.

وعلى الطرف الاخر يبحث مدرب الزوراء راضي شنيشل عن اول لقب لبطولة الكاس مع فريقه الحالي الذي حقق معه في موسم سابق لقب الدوري. – (أ ف ب)