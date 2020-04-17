الزيات وعواد.. سفيرا “اليد” وحكمان متألقان

بلال الغلاييني

عمان – فرض طاقم التحكيم الدولي لكرة اليد والمؤلف من أكرم الزيات وياسر عواد، حضوره القوي والمتميز في الملاعب المحلية والعربية والآسيوية والدولية، بعد أن أن نجح في ادارة اللقاءات المكلفة له خصوصا في السنوات الأربع الأخيرة، وهي الفترة التي تقلد فيها الشارة الدولية عن جدارة واستحقاق، وبعد مشوار بطولي وعمل شاق ومسؤولية كبيرة، كان فيها الزيات وعواد نجمين فوق العادة، واستحقا أن يكونا نجمي “الصافرة”.

تألق الزيات وعواد في البطولات المحلية من خلال قدرتهما على ادارة المباريات المحلية بأعلى درجة من المسؤولية والحكمة، سهل من مهمتهما في الحصول على الشارة القارية من قبل الاتحاد الآسيوي، ما عزز من حضورهما في البطولات القارية والعربية، فتجرعا الخبرات الواسعة، وزاد الثقة بهما، ما جعل الاتحاد العربي يستعين بهما في البطولات العربية القوية، لتمضي مسيرتهما نحو الشارة الدولية التي نالها سويا خلال الاختبارات الصعبة التي جرت في الصين، ما فتح الطريق أمامهما للتحليق في سماء اليد العالمية.

الشارة الدولية عززت من مكانتهما واتجهت الأنظار صوبهما في ادارة أقوى البطولات التي تشهدها القارة الآسيوية، اضافة الى توليهما ادارة الدوريات العربية، في الوقت الذي وقع فيه الزيات وعواد تحت الإختبار الفعلي بعد اختيارهما لإدارة منافسات بطولة العالم للشباب في مقدونيا، فظهرا بصورة طيبة ونجحا في هذا الإختبار.

الزيات وعواد يحملان سجلا حافلا في ادارة البطولات، ولعل الشخصية القوية التي يتحليان بها خلال مجريات المباراة عززت من صافرتهما، وجعلتهما أحد العناصر التي يعتمد عليها الاتحاد في ادارة اللقاءات، وخصوصا الحاسمة والقوية، واضافة الى تألقهما في ادارة المباريات، فإن الزيات وعواد يحرصان على القاء المحاضرات ومساعدة الجهات في تأهيل الحكام.

ونظرا لما قدمه الزيات وعواد في مشوراهما مع “صافرة اليد”، فقد حرص الاتحاد على تكريمهما هما يستحقان ذلك باعتبارهما خير سفراء للأردن في البطولات والإستحقاقات الخارجية، وهما يعتبران نموذجا لسلك التحكيم في الأردن.