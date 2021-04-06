الزيادات يستقبل السفيرة الكندية في عمان

عمان- الغد- استقبل وزير العدل الدكتور احمد الزيادات في مكتبه اليوم الثلاثاء السفيرة الكندية في عمان دونيكا بوتي لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين .

وأكد الزيادات خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين ودور وزارة العدل في دعم قطاع العدالة والسلطة القضائية ،مشيرا الى أن الوزارة حققت انجازات كبيرة في الاونة الاخيرة لا سيما في مجال الخدمات الالكترونية بهدف توفير الوقت والجهد وتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المجتمع ،لافتا الى سعي الوزارة الى تطوير خدماتها بما يخدم قطاع العدالة .

وبحث الجانبان سبل التعاون في مجال إبرام اتفاقية مساعدة قضائية في المسائل الجزائية التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين .