الزيتاوي: جمع عينات من 250 سائق شاحنة في الرمثا

أحمد التميمي

إربد – قال رئيس قسم الرصد الوبائي ورقابة الامراض في مديرية صحة اربد الدكتور علي الزيتاوي ان فرق الاستقصاء الوبائي قامت منذ ساعات الصباح بجمع زهاء 250 عينة لسائقي الشاحنات في لواء الرمثا.

واضاف الزيتاوي ان نتائج تلك الفحوصات ستظهر غدا، فيما ظهرت نتائج زهاء 100 عينة من سائقي الشاحنات تم جمعها امس وظهرت نتائجها سلبية صباح اليوم.

واكد الزيتاوي انه ولغاية الان لم يتم التبليغ من قبل الجهات المعنية بإصابة شخصيين في مركز حدود العمري قادمين من احدى دول الخليج بفيروس كورونا.

واشار الى ان فرق الاستقصاء الوبائي ما زالت تقوم بجميع العينات من سائقي الشاحنات القادمين من الحدود ضمن كشوفات، اضافة الى جميع عينات عشوائية من مختلف مناطق محافظة اربد.

Ahmad.altamimi@alghad.jo