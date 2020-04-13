الزيتاوي: خلو محافظة إربد لليوم التاسع من إصابات بكورونا

احمد التميمي

اربد- أعلن رئيس لجنة الأوبئة في مديرية صحة اربد الدكتور علي الزيتاوي أن محافظة اربد ولليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال الزيتاوي لـ “الغد” أن العينات التي تم جمعها في محافظة اربد كانت نتائجها سلبية بانتظار فحوصات جديدة ستظهر نتائجها مساء اليوم.

وأشار إلى وجود 26 فرقة استقصاء وبائي في الميدان تعمل في جميع المناطق في اربد لجمع العينات وفحصها للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأضاف الزيتاوي أن فرق الاستقصاء الوبائي قامت بأخذ عينات من احد المناطق في لواء الرمثا التي تم عزلها ومناطق أخرى في لواء المزار الشمالي لفحصها للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأشار إلى أن لجنة الأوبئة سترفع توصية إلى محافظ اربد لرفع إجراءات العزل عن تلك المناطق اليوم في حال كانت النتائج سلبية.

وأكد الزيتاوي أن فرق الاستقصاء الوبائي تقوم بجمع عينات في الوقت الحالي بشكل عشوائي من التجمعات التي تشهد ازدحامات للمواطنين، إضافة إلى جمع عينات من الأشخاص الذين كانوا محجورين في فنادق البحر الميت.

ولفت إلى أن عدد العينات التي يتم جمعها يوميا تتراوح ما بين 250 – 300 عينة وجميع العينات التي تم جمعها خلال الأيام الماضية كانت سلبية.

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