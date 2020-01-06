“الزيتونة الأردنية” تختتم بطولة الكليات في خماسي كرة القدم

عمان- تختتم جامعة الزيتونة الأردنية بطولة خماسي كرة القدم التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة/ شعبة النشاط الرياضي بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور علي الداود ونائب العميد الدكتور خلدون الحباشنة، وعميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور طارق القرم، وعميد كلية الآداب الدكتورة منال حسن، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة. وحازت كلية الصيدلة على كأس المركز الأول بفوزها في المباراة النهائية على كلية الآداب الحائزة على المركز الثاني؛ حيث أقيمت البطولة على الملعب الداخلي للصالة الرياضية بمشاركة جميع كليات الجامعة.

وثمن الداود، خلال تتويجه الفرق الفائزة، على جهود القائمين على البطولة التي عكست تحلي الطلبة بالروح الرياضية، ومن جهة أخرى قالت رئيسة شعبة الأنشطة الرياضية المدربة إلهام خزنه “إن البطولة جاءت لتعزيز دور الجامعة في إعطاء الطلبة أدوارا قيادية واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي من خلال المساهمة في تنظيم البطولات والمشاركة في التحكيم”، وأضافت “أن شعبة النشاط الرياضي تعقد بطولات متنوعة خلال الفصل منها كرة سلة، وشطرنج، وريشة وتنس طاولة وغيرها”.