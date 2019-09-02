“الزيتونة الأردنية” تكرم الدكتور عبيدات

عمان– أقام رئيس مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ عيد الفايز، حفلا تكريميا لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تركي عبيدات بمناسبة انتهاء فترة عمله كرئيس للجامعة، حضره أعضاء مجلس الأمناء وهيئة المديرين ونائب الرئيس والعمداء ومديرو الدوائر والمركز والمكاتب.

وشكر الفايز الأستاذ الدكتور تركي عبيدات على إنجازاته وقدراته وقيمه النبيلة التي أسهمت في رفع تصنيف الجامعة محليا وعربيا وعالميا في مختلف التصنيفات العالمية، وفي دعم طلبة الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية.

وأكد أن الجامعة ستبقى على العهد رائدة ومثالا يحتذى به في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بقياداتها المختلفة الموصوفة بالشفافية والانتماء.

ودعا عمداء الكليات ومديري الدوائر إلى المحافظة على الإنجازات وتعزيز مفهوم الانتماء لدى أعضاء هيئتها التدريسية والعاملين والطلبة الجامعة لهذه المؤسسة التعليمية العريقة التي تنافس الجامعات عربيا وعالميا.

وبين نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي، أن هذا اليوم التكريمي يدل على فخر واعتزاز الجامعة بإدارتها التي جسدت مفهوم العطاء والإنجاز، وأكد أن الجامعة بدأت كبيرة وعزيزة وستبقى كذلك بالقائمين عليها.

وبدوره، شكر عبيدات رئيس مجلس الأمناء والحضور من أعضاء مجلس أمناء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الدوائر على هذا التكريم، وبين أنه عقد العزم منذ توليه رئاسة الجامعة على تحقيق قصة نجاح وطنية في قطاع التعليم العالي.

وقال: “أغادركم الى جامعتي الأم “جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية” ويصاحبني شعور بالاعتزاز والفخر والطمأنينة لأن السعي كان نبيلاً والأثر كبيراً. ولن أتوانى عن تقديم النصح والمشورة والمساعدة لكل واحد منكم، وأستميحكم عذراً إن كنت قد أخطأت أو نسيت، متيمناً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى””.