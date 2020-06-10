الزيتونة الاردنية تناقش عددا من رسائل الماجستير لطلبة كلية الحقوق عن بعد

عمان- تم مناقشة رسائل ماجستير لطلبة كلية الحقوق “عن بعد” لعدد من رسائل الماجستير، وناقش الطالب بندر عبدالمهدي حمود المعايعة رسالة الماجستير بعنوان “رد دعوى الالغاء شكلا امام المحكمة الادارية وفقا لقانون القضاء الاداري الاردني” ، وناقش الطالب سامي خلف علي الرقاد رسالة ماجستير بعنوان “الحماية الجزائية الخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات” ، وناقشت الطالبة نادين عبدالله محمد الكسواني رسالة ماجستير بعنوان “التكييف القانوني لبيع الاعصاء البشرية والتبرع بها” ، وناقش الطالب مهند هاني مفلح العمريين رسالة ماجستير بعنوان “التحكيم في نزاعات التجارة البحرية وموقف التشريع والقضاء الاردني منه” ، وناقش الطالب مصعب عبدالله عودة السرهيد رسالة ماجستير بعنوان “دور النيابة العامة في وزن البيئة” ، وناقشت الطالبة حنين يوسف غضبان جبر رسالة ماجستير بعنوان “التوقيف وبدائلة في مرحلة التحقيق الابتدائي : دراسة مقارنة” وناقش الطالب بكر عماد عوض سليمان رسالة ماجستير بعنوان “التامين ضد أضرار البيئة في القانون الاردني”.