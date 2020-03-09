“الزيتونة”.. تتجاوز “1000” بحث في قاعدة البيانات “SCOPUS”

عمان-تجاوز عدد الأبحاث المنشورة في قاعدة البيانات (SCOPUS) والمسجلة باسم جامعة الزيتونة الأردنية ألف بحث، ويشمل هذا العدد أبحاثا منشورة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من مختلف تخصصاتها ضمن المجلات المحكمة والمصنفة عالميا.

وتعتبر ( SCOPUS) إحدى أهم قواعد البيانات العالمية الشاملة للتخصصات العلمية والإنسانية والتي تفهرس أبحاث المجلات العلمية المتميزة الداعمة لبرامج التصنيفات المحلية والعالمية. وأبدى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي عن سعادته بهذا الانجاز، مؤكدا أن هذا الإنجاز ثمرة جهود بذلتها إدارة الجامعة واعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، لسن عديد من التشريعات المحفزة للباحثين، وتحقيقاً لرؤية الجامعة بالنهوض بمستوى البحث العلمي وتقدمه ومواكبته المسار العالمي.