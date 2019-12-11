“الزيتونة” تحتفل بالطلبة العُمانيين بمناسبة اليوم الوطني

عمان-نظمت عمادة شؤون الطلبة شعبة الطلبة الوافدين في جامعة الزيتونة الأردنية احتفال طلبة الجالية العُمانية بمناسبة اليوم الوطني (49) للسلطنة، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي ومندوب الملحق الثقافي العُماني إبراهيم قديري والملحق الثقافي البحريني الدكتورة ندى الحربان ورئيس الجالية العُمانية في الأردن الدكتور بدر الحاتمي وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

هنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي الطلبة العُمانيين بمناسبة اليوم الوطني، وتمنى لهم المزيد من التقدم والعطاء، وأكد أن الجامعة تحرص كل الحرص على نشر الألفة والمحبة والإخاء بين جميع طلبتها من مختلف الجنسيات، وأشار المجالي إلى أن طلبة الجامعة الوافدين جزء لا يتجزأ من الجسم الجامعي فيها.

واشتمل الاحتفال على فقرات تراثية عُمانية وقصائد قدمها الطلبة العُمانيون تعبر عن المناسبة الوطنية.