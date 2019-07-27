“الزيتونة” تحتفل بتخريج الفوج الثالث والعشرين

عمان – احتفلت جامعة الزيتونة الأردنية بتخريج الفوج الثالث والعشرين من طلبة الفصل الدراسيّ الثاني، للعام الدراسي 2018/2019، والذي رعاه رئيس مجلس الأمناء الأستاذ عيد الفايز. أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تركي عبيدات أن الجامعة وستبقى على العهد رائدة في تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة المجتمع المحلي بشكل خاص والمجتمعِ الأردنيّ بشكل عام في ظل الراية الهاشمية، بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. وبين أن الجامعة منذ تأسيسها استطاعت تحقيق قصة نجاح وطنية في قطاع التعليم العالي، وزادت تنافسيتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال الأربع سنوات الماضية، حيث دخلت التصنيف العالميَّ QS من بين أفضل مائة جامعة عربية ومن بين أفضل عشر جامعات أردنية. وفي تصنيف ويبوميتركس العالميّ للجامعات انتقلت الجامعة من المرتبة الخامسة عشرة الى العاشرة محلياً، ومن المرتبةِ 147 الى 109 عربياً. وأضاف عبيدات أنه نتيجة لجهود الجامعة في مجالِ البيئةِ الجامعيةِ والتنميةِ المستدامةِ، فلقد انتقلت من المرتبةِ 282 الى 265 عالمياً وتبوأت المركزَ الرابع محلياً في تصنيفِ جرين ميترك العالمي، بالإضافة الى استمرارِ الجامعة في حصولِها على شهادة الايزو العالمية وللسنةِ الثالثةِ على التوالي.