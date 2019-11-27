“الزيتونة” تحتفل بطلبة كلية العمارة والتصميم الجدد

عمان – نظمت كلية العمارة في جامعة الزيتونة الأردنية حفل استقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي 2019-2020 بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي وعميد كلية العمارة والتصميم الدكتورة قبيلة فارس وعميد شؤون الطلبة الدكتور علي اسعد الداود وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

ورحب رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي بالطلبة الجدد وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال فترة قصيرة، وهو مالم يتحقق لكثير من الجامعات الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة المنهجية واللامنهجية وما قدمته من خدمات كبيرة للمجتمع المحلي، كما أنها تخلو من العنف الجامعي وتوفر إلى طلبتها خدمات متميزة.

وشدد المجالي على الطلبة أن يكونوا فاعلين في المجتمع وأصحاب رأي يتميزون بالانتماء للجامعة والوطن وتحمل المسؤولية الاجتماعية، لأنهم بناة الحضر والمستقبل.

وإشارت عميد كلية العمارة والتصميم الدكتورة قبيلة فارس أن الكلية تدرك أهمية دور الشباب في المجتمع، فهي تحرص على أن توفر للطلبة كل ما يلزم لبناء الشخصية المتوازنة والعمل بروح الفريق الواحد، وان الكلية تسعى إلى مشاركة الطلبة في مختلف الأنشطة الأخرى فيما يتعلق مع ميول الشخصي لكل منكم.

وأوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور علي اسعد الداود أن عمادة شؤون الطلبة تحرص كل الحرص على تسخير الإمكانيات اللازمة لخدمة الطلبة، فتقدم لطلبتها مناهج علمية منسجمة مع الخطط الأكاديمية المعمول بها في الجامعة، وتهتم بكافة الأنشطة في مجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، ولذلك يعد النشاط الطلابي من اهم الوسائل لتحقيق الغايات في التعليم.

وفي نهاية الحفل تم افتتاح معرض تعريفي لتخصصات التصميم الجرافيكي وهندسة العمارة وتكنولوجيا الوسائط المتعددة “الملتميديا”