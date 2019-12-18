“الزيتونة” تحصد جائزتين على مستوى الوطن العربي

عمان- حصدت كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية جائزتين على مستوى الوطن العربي مقدمة من الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية حيث حصل الدكتور لؤي أبو شحرور على جائزة تكريم الأساتذة نظير الأعمال المتميزة للعام (2019) وحصلت مجموعة “نبض” من طلبة كلية التمريض على المركز الثاني ضمن جوائز أفضل عمل إبداعي لطلبة كليات التمريض العربية للعام (2019). وكرم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي الدكتور لؤي أبو شحرور والطلبة على ما حققوه من إنجاز علمي تفتخر به الجامعة وهذا امتداد لرسالة الجامعة الهادفة إلى تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع والتميز لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وقد حضر التكريم كل من الدكتور ايمن بني سلامة نائب عميد كلية التمريض والسيد رائد علي مدير الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية والدكتورة ملكة زهدي مشرفة الطلاب.