شركات وأعمال

“الزيتونة” تحصد جائزتين على مستوى الوطن العربي

منذ 30 دقيقة
جامعة الزيتونة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- حصدت كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية جائزتين على مستوى الوطن العربي مقدمة من الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية حيث حصل الدكتور لؤي أبو شحرور على جائزة تكريم الأساتذة نظير الأعمال المتميزة للعام (2019) وحصلت مجموعة “نبض” من طلبة كلية التمريض على المركز الثاني ضمن جوائز أفضل عمل إبداعي لطلبة كليات التمريض العربية للعام (2019). وكرم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي الدكتور لؤي أبو شحرور والطلبة على ما حققوه من إنجاز علمي تفتخر به الجامعة وهذا امتداد لرسالة الجامعة الهادفة إلى تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع والتميز لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.
وقد حضر التكريم كل من الدكتور ايمن بني سلامة نائب عميد كلية التمريض والسيد رائد علي مدير الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية والدكتورة ملكة زهدي مشرفة الطلاب.

مقالات ذات صلة

أبو ميزر رئيسا لجمعية “المعالجة اللبية”

منذ 30 دقيقة

إطلاق رحلة فل الفل مع كيا نيرو 2020

منذ 30 دقيقة

“إل جي” الأولى في استيفاء مواصفات الأداء

منذ 30 دقيقة

“Huawei nova” يتمتع بقدرات فائقة في التصوير

منذ 30 دقيقة

السوق مغلق المؤشر 1810.02 0.03%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock