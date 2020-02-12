“الزيتونة” تحصل على شهادة الاعتماد “ACPE”



عمان- حققت جامعة الزيتونة الأردنية إنجازا جديدا، وذلك بحصول كلية الصيدلة على شهادة الاعتماد الدولي للتعليم الصيدلاني (ACPE).

وتسلم رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد المجالي شهادة الاعتماد الدولي للتعليم الصيدلاني (ACPE) من المدير التنفيذي للشؤون المهنية ومدير الخدمات الدولية في مجلس اعتماد التعليم الصيدلاني الدولي الدكتور مايك راوس بحضور نائب عميد كلية الصيدلة الدكتورة لمى حمادنة ورئيس وأعضاء لجنة الحصول على الاعتماد الدولي (ACPE) في كلية الصيدلة الذين أشرفوا على تحضير ملف الاعتمادية الدولية.

وقد أعرب المجالي عن سعادته بحصول كلية الصيدلة على هذا الاعتماد الذي يعد إنجازا حقيقيا ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة الذي يساعد بشكل مؤكد علىضمان جودة التعليم الأكاديمي وفق معايير الاعتماد الدولية وتعزيز برنامج الصيدلة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وأكد رئيس لجنة الحصول على الاعتماد الدولي (ACPE) الدكتور علاء الحسبان، أن هذا الإنجاز الكبير كان محصلة للجهود العظيمة المبذولة من قبل عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور طارق القرم وأعضاء اللجنة المعنية بالحصول على الاعتماد الدولي وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الكلية والطلبة، بالإضافة لجهود العديد من كليات ودوائر الجامعة.

وجدير بالذكر أن كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية هي أول كلية صيدلة تحصل على شهادة ضمان الجودة الأردنية في الأردن، وكذلك تعد من أوائل الجامعات في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي (ACPE).