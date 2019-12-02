“الزيتونة” تحقق المركز الأول في بطولة “أرض العزم” للجامعات الأردنية بخماسي كرة القدم

عمان- فاز فريق جامعة الزيتونة الأردنية ببطولة أرض العزم للجامعات الأردنية لخماسي كرة القدم بمشاركة 8 جامعات، وذلك بالفوز على جامعة آل البيت بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين بعد مباراة قدم فيها منتخب الجامعة مستوى عاليا من الأداء والتنافسية، وفي المباراة الثانية اجتاز فريق “الزيتونة” فريق الجامعة الإسلامية ليتأهل إلى مباراة نصف النهائي ليقابل فريق الجامعة الأميركية بمباراة شهدت سيطرة كاملة على مدار الشوطين لينتهي اللقاء بفوز جامعة الزيتونة بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء، وشهدت المباراة النهائية منافسة قوية استطاع فريق الزيتونة فيها الفوز على فريق آل البيت بركلات الجزاء. ومثل فريق جامعة الزيتونة الأردنية في بطولة أرض العزم أحمد ثائر داود/ كلية الأعمال وعبادة عمر سليمان/هندسة مدنية، وعلاء حسن أبو رب/ هندسة مدنية، وأحمد محمود شحادة/ محاسبة، وإسلام وجدس إبراهيم/ صيدلة، ونضال عاكف زيتون/ طاقة بديلة، وخليل إبراهيم الشامسطي/ هندسة كهربائية، وأحمد تركي أبو دهيم/ محاسبة، ومالك خالد عويضة/ ذكاء اصطناعي، وعبد الفتاح عزام الخطيب/ التمريض.