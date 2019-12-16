“الزيتونة” تختتم مسابقة هالت العالمية



عمان- رعى رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد المجالي الحفل الختامي لمسابقة هالت العالمية، أكبر محرك في العالم لإطلاق الشركات الناشئة الربحية وذات التأثير الاجتماعي، الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مكتب نقل التكنولوجيا بحضور مندوب وزير البيئة الدكتور احمد عبيدات وعميد شؤون الطلبة الدكتور علي الداود وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ومنسقة المسابقة لانا غنيم والطلبة.

وشارك في المسابقة 16 فريقا من مختلف الكليات قاموا بعرض مشاريعهم الريادية أمام لجنة تحكيم مكونة من رياديي الأعمال، مستشار الأعمال في برنامج الأمم المتحدة السيد حسن قاسم ومؤسس شركة V Business Center السيد رامي عقاد والدكتورة مها الزعبي من جامعة كالجري في التصميم البيئي، ورئيسة قسم التوعية والأعلام البيئية المهندسة شروق أبو طالب، ومسؤولة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في تمويل المشاريع الصغيرة للمرأة السيدة بدور الحيارى، ومؤسس شركة (بيوتك) في الأردن وفلسطين السيدة بينيلوبي شيهاب.

وجاء في المركز الأول فريق (Planktoner) من كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات وكلية الصيدلة المكون من الطالب جبر حلوة، زيد عرموش، تالا غيث.

وفي المركز الثاني فاز فريق (The Green Waste) من كلية الصيدلة والهندسة المكون من الطالب محمد مهدي، فراس النجار، آية آمين، حمزة طه. وفي المركز الثالث فاز فريق (Cogreen) من كلية الهندسة المكون من الطالب وليد بدر، عليا صوبان، أسمهان خميس، عنود أبو صدى. وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات لطلبة المشاركين.