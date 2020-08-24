“الزيتونة” تستحدث تخصص تصميم الأزياء الأول في الأردن

عمان – استحدثت جامعة الزيتونة الأردنية تخصص تصميم الأزياء في كلية العمارة والتصميم ليكون التخصص الأول من نوعه في الأردن. ويعد هذا التخصص التقني على مستوى درجة البكالوريوس من التخصصات المطلوبه في سوق العمل حيث زادت حاجة السوق المحلي لإيجاد اشخاص مؤهلين في انتاج الملابس ومواكبة مجال صناعة الأزياء.

ويهدف التخصص إلى تزويد الطالب بالمهارات والمعلومات اللازمة لممارسة العمل في مجال تصميم الأزياء والخياطة وإنتاج الملابس، بحيث يكون الطالب قادر و بكفاءة على تصمم الموديلات يدويا، وتحديد متطلبات القطعة، ومتابعة مراحل التنفيذ لانتاج القطع، إضافة إلى مكملات الموديل، وانتاج قطع ملبوسات مصنعة، مواكبة المستجدات في جمال الأزياء، والقدرة على حساب تكلفة القطعة وكيفية تسويقها.

ويتيح هذا البرنامج للطالب التدريب على المهارات التخصصية في مجالات: أسُس تصميم الازياء، وتقنيات الخياطة، ورسم الباترونات، والمنسوجات، وملابس أطفال، وتنفيذ المفروشات، والتشُكيل على المانيكان، وفن تصُميم الازياء، والملابس التقليدية، وتطبيقات فنية في الملابس، والملابس الخارجية، وتصميم الأقمشة، وعروض الأزياء، وتسويق الأزياء والمنتجات وغيرها من التطبيقات اليدوية والمحوسبة في تصميم الأزياء واكسسواراتها.

ويعمل هذا التخصص على إعداد خريجين متميزين في مجالات التصميم وتكنولوجيا انتاج الموضة، و تطوير الجوانب الابتكارية والمهارية في مجال التصميم الإبداعي بصناعة الأزياء والمنسوجات، ودعم مصانع الملابس الجاهزة والمشاغل المحلية بكوادر فنية ذات قدرة تنافسية من خلال تدريس وتطبيق أحدث النظم والتقنيات الحديثة، وتوفير كوادر مؤهلة علميا وتطبيقيا وتقنيا للعمل في مجالات ريادة الأعمال واقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستحداث مجالات حديثة بسوق العمل المحلي والاقليمي.