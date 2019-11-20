“الزيتونة” تستضيف سباق اختراق الضاحية للجامعات الأردنية

عمان-برعاية الأستاذ الدكتور محمد المجالي رئيس جامعة الزيتونة الأردنية، أقام الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية سباق اختراق الضاحية في حرم جامعة الزيتونة الأردنية، وذلك بحضور عميد شؤون الطلبة بجامعة الزيتونة الأردنية وأمين سر الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية وحضور جماهيري مميز.

وشهد السباق مشاركة أكثر من 200 متسابق لمسافة 10 كيلومترات للطلاب و4 كيلومترات للطالبات، حيث أعطى الأستاذ الدكتور عميد شؤون الطلبة بجامعة الزيتونة الأردنية إشارة الانطلاق.

وفي نهاية السباق توج رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الفائزين بالمراكز الأولى، والذي أوضح أن تعاون الجهات الرسمية مع الجامعة في إقامة مثل هذه الفعاليات ساهم في تظافر الجهود ونجاح السباق، وأيضا توفير بيئة مواتية للرياضة، منوها أن إقامة مثل هذه الفعاليات يعتبر إضافة هامة لمساعي الجامعة والاتحاد الحثيثة نحو شراكة مجتمعية فاعلة.

كما ابدى الاتحاد الرياضي للجامعات شكره لرئيس جامعة الزيتونة الأردنية لرعايته هذا الحدث بتقديمه درعا تذكارية، وبدوره قام رئيس الجامعة بتقديم دروع تذكارية للجهات المشاركة (شركة الصفاء التجارية، قوات الدرك، موسيقيات الأمن العام، الدفاع المدني) في تنظيم السباق وإخراجه بالشكل المطلوب.

وجاءت نتائج السباق للطلاب في المركز الأول باسل عواد من جامعة اليرموك، والمركز الثاني يزيد عادل من الجامعة الهاشمية، بينما حصل على المركز الثالث محمد خليل من الجامعة الأردنية، وفي نتائج الفرق جاءت في المركز الثالث جامعة العلوم والتكنولوجيا وفي المركز الثاني الجامعة الهاشمية وحصلت جامعة اليرموك على المركز الأول ، وفي سباق الطالبات حصلت على المركز الأول كادينا عثمان من الجامعة الأردنية، والمركز الثاني هبه حمود من الجامعة الهاشمية، بينما حصل على المركز الثالث أمل إسماعيل من الجامعة الهاشمية، وفي المجموع العام حصلت جامعة ال البيت على المركز الثالث والجامعة الهاشمية بالمركز الثاني والجامعة الأردنية بالمركز الأول.