شركات وأعمال

“الزيتونة” تستقبل طلاب المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي

منذ 40 دقيقة

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عمان- استقبلت جامعة الزيتونة الأردنية طلاب التبادل للمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي من مختلف الدول العربية.
وبين ممثل الجامعة في المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي الدكتور أحمد العبوشي، أن هذه التجربة العملية في التدريب تكسب الطالب المهارات والخبرات التي تؤهله للنجاح في سوق العمل، وتضيف المهارات الحياتية الأساسية لتنمية قدراته الشخصية.
وأضاف أن الجامعة استقبلت 55 طالبا وطالبة من فلسطين وجمهورية مصر العربية وكردستان العراق والمملكة العربية السعودية، وأوفدت 52 طالبا وطالبة للتدريب في الجامعات العربية المختلفة.
ومن الجدير بالذكر أن الجامعة تبوأت المركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة على مدار 5 سنوات في مجال تدريب طلاب الجامعات العربية من حيث الاستقبال والإيفاد.

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