“الزيتونة” تشارك في ندوة للشبكة الأكاديمية للحوار التنموي “عن بعد”



عمان- شاركت جامعة الزيتونة الأردنية في الندوة التي عقدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن بعد تحت عنوان “الشبكة الأكاديمية للحوار التنموي”، وذلك بهدف تأسيس مجموعات بحثية من مختلف بلدان غرب آسيا وشمال أفريقيا لإجراء الأبحاث في مجالات التنمية المستدامة في بلدانهم.

وشارك في هذه الندوة مجموعة من الباحثين والأكاديميين من اثني عشر بلداً، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه المجتمعات في الإقليم. واستعرضوا مجموعة من البيانات والدراسات التي تقدمها منظمة الإسكوا للباحثين، ما يساعدهم على تركيز أبحاثهم على اقتراح حلول التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر.

وشارك ممثلاً عن جامعة الزيتونة الأردنية في هذه الندوة: الدكتور يوسف جرادات نائب عميد البحث العلمي، والدكتورة سكينة القطاونة نائب عميد كلية العمارة والتصميم، والدكتور محمد عبدالله مدير مكتب نقل التكنولوجيا.