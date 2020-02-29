“الزيتونة تفتتح ورشة عمل مشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبي

عمان-تحت رعاية رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الاستاذ الدكتور محمد المجالي تم افتتاح ورشة عمل المشاريع المدعومه من قبل الاتحاد الأوروبي “ايراسموس بلس” تحت عنوان “التصميم والتدريب والتسويق في مجالات الحرف التقليدية في الأردن وسورية”.

وبين الدكتور محمد المجالي أن هذه المشاركة ستكون بداية مسيرة تعاون مشتركة تسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات لجميع المشاركين وان الجامعة منفتحة على التعاون في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يسهم في رفع سمعة الجامعة محليا وعربيا وعالميا.

ويأتي دور جامعة الزيتونة الأردنية المنسق العام لإدارة هذا المشروع بالتعاون مع قسم هندسة العمارة / كلية العمارة والتصميم وبمشاركة عدد من الجامعات الاردنية (الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية والجامعة الهاشمية) وعدد من الجامعات السورية (جامعة البعث وجامعة تشرين وجامعة المنارة) وبشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأوروبية (اسبانيا وايطاليا والمانيا).

ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتطوير بعض المساقات في اقسام هندسة العمارة والتصميم الداخلي والفنون التطبيقية بتضمين مفاهيم التصميم والتسويق والتدريب في مجالات الحرف التقليدية في المواد الدراسية كجزء من الحفاظ على التراث المعماري وتطويره. ضمن جهود الجامعات المشاركة لتطوير الخطط التدريسية بهدفِ تخريج كوادر بشرية مُؤهَّلة قادرة على المنافسة في سوق العمل بِجَدارة وسعياً الى الانتقال من التعليم إلى التعلم.