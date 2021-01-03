“الزيتونة” تفوز بالمركز الأول بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات

عمان- حصل الطالب محمد بلال عبد العال من طلبة الماجستير في جامعة الزيتونة الأردنية على المركز الثاني في جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية في دورتها الـ22، وتم حجب الجائزة الأولى لعدم وصول أي من الطلبة المتنافسين لها، وفقا للمعايير والأحكام المنصوص عليها في نظام الجائزة. وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي أهمية البحث العلمي في الجامعة ودوره الفعال في رفد مسيرة الجامعة بالأبحاث والدراسات المتقدمة، وشدد على ضرورة توجيه طلبة الدراسات العليا وبذل جهد إضافي لإرشادهم نحو المواضيع المواكبة للتطورات العلمية الحديثة.

وبين الطالب محمد بلال عبد العال أهمية هذه الجائزة كونها تمثل مشروعا يهدف الى خلق روح المنافسة العلمية بين الطلبة الباحثين للرقي بأعمالهم البحثية والنهوض بالبحث العلمي في الأردن وتحسين جودة مخرجاته، إضافة الى تشجيع طلاب الجامعات على السعي من أجل تطوير البيئة البحثية والمعرفية لإثراء المجتمع بباحثين جدد وبأبحاث علمية وإبداعية متميزة يمكن من خلالها المساهمة في حل المشكلات والعقبات على الصعيد الوطني وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة.

وتناول عبد العال محاور البحث الذي تقدم به وما طرحه من بنود تتعلق بواقع القطاع الصناعي وسبل تنميته، مشيدا بجهود عمداء كليات البحث العلمي في كل من الجامعة الأردنية، جامعة فيلادلفيا، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة اليرموك على مساهمة جامعاتهم في رعاية هذا المشروع العلمي الرائد، والقائمين على مركز دراسات الشرق الأوسط على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاح هذا المشروع والإشراف على تنظيمه رغم الصعاب المتعلقة بانتشار جائحة كورونا، ولأعضاء لجنة التحكيم الذين قاموا بتحكيم البحوث المشاركة بكل مهنية وموضوعية.

وسجل في هذه الجائزة 242 طالباً من 16 جامعة أردنية، ومن مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، ونافس 14 بحثا على مراتب الجائزة الأربع، وذلك ضمن جدول زمني محدد انطلق منذ شهر شباط (فبراير) وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2020.

وطرحت الدورة 22 للجائزة 19 عنواناً بحثياً تتناول قضايا تخص المستوى المحلي الأردني، والعربي والإسلامي والصراع العربي- الإسرائيلي، والدولي، وخصص ثلاثة عناوين منها عن جائحة “كورونا”.

وقد خضعت جميع البحوث المتنافسة لمعايير التحكيم العلمي وأسسه، إضافة إلى مقابلات علمية للمؤهلين للفوز، من قبل لجان تحكيم، تشكلت من أساتذة جامعيين أردنيين في مختلف التخصصات ذات العلاقة وممن يشهد لهم بالعلم والخبرة والنزاهة.