“الزيتونة” تكرم المعلمات المشاركات في برنامج تطوير الممارسات التدريسية

عمان-اقامت جامعة الزيتونة الأردنية فعالية تربوية في مدرسة ام البساتين الشاملة للبنات بمناسبة اختتام المشروع البحثي المدعوم من قبل جامعة الزيتونة والذي يهدف إلى تطوير الممارسات التدريسية لمعلمات مادة الرياضيات في منطقة ام البساتين.

وقدم الباحث الرئيس الدكتور زياد النمراوي من كلية الآداب عرضاً مفصلاً لمراحل البرنامج التدريبي وبين النمراوي ان البرنامج ساهم في تحقيق النمو المهني للمعلمات وطوّر من عملية تدريس مادة الرياضيات .

وأكد ان هذا المشروع جاء متفقا مع رسالة الجامعة التي تحرص على تقديم المساعدة والعون للمجتمع المحلي بكافة المجالات.

وأشادت مديرة المدرسة السيدة هند السواعير بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي ، وشكرت الجامعة على تجهيزها قاعة متكاملة للتدريب في مدرسة ام البساتين الشاملة للبنات.

وقدمت الشكر للجامعة وللفريق البحثي المكون من الدكتور زياد النمراوي والدكتور امجد زريقات.

وفي نهاية الحفل قدم الدكتور عبدالفتاح التميمي نيابة عن رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد المجالي الدروع والشهادات التقديرية للمعلمات المشاركات.