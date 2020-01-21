“الزيتونة” تنظم زيارة علمية إلى المدينة الإعلامية

عمان – نظمت كلية العمارة والتصميم قسم تكنولوجيا الوسائط المتعددة ـ الملتيميديا في جامعة الزيتونة الأردنية زيارة علمية وعملية الى المدينة الاعلامية واذاعة حياة اف ام، لطلبة القسم.

حيث قدم لهم المهندس ممدوح الصوفي من المدينة الإعلامية شرحا مفصلا عن التجهيزات والمعدات الخاصة بالبث التلفزيوني بمختلف انواعها، خلال جولتهم داخل الاستديوهات الخاصة بقناة رؤيا التلفزيونية، وحضر الطلبة البث على الهواء المباشر لعدد من البرامج.

وبين الدكتور محمد ابوحلقة من اذاعة حياة اف ام طبيعة العمل الاذاعي والتقنيات المستخدمة للبث الاذاعي كما تم التعرف على الاستديوهات والمعدات المستخدمة في هندسة الصوت لتعزيز المعرفة العملية في مختلف مجالات الملتيميديا.

وإشارت عميد كلية العمارة والتصميم الدكتورة قبيلة فارس على اهمية الزيارات العلمية والتي تربط الجانب العلمي مع النظري في مجالات المعرفة المتعلقة بتخصص “الملتيميديا”، وأشرفت على هذه الزيارة الدكتورة سكينه القطاونة.