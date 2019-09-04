“الزيتونة” تودع طلبة برنامج التبادل الطلابي



عمان- التقى القائم بأعمال رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور محمد المجالي، الطلبة المشاركين من الجامعة ضمن برنامج التبادل الطلابي المدعوم من الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وبين المجالي أهمية هذه التجربة في اكتساب الخبرات والاطلاع على طرق التدريس المتبعة أوروبيا، بالإضافة الى الاطلاع على ثقافات الشعوب، ودعا الطلبة إلى أن يكونوا خير سفراء لبلدهم الأردن ولجامعتهم.

وبين مدير مكتب العلاقات الخارجية الدكتور علي الداود، أن الجامعة بدأت بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الجامعات الأوروبية المرموقة، مضيفا أن الجامعة قد وقعت مؤخرا 11 اتفاقية يعد التبادل الأكاديمي والطلابي جزءا رئيسيا منها.

وأوضح أن هذه الدفعة من الطلبة ستغادر لمدة فصل دراسي واحد في جامعة برادفورد البريطانية وجامعة سانت لويس البلجيكية وجامعة تمباش التركية.