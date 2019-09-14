“الزيتونة” توقع اتفاقية “النقل المعرفي” مع “كوينز بلفاست”

عمان – وقعت جامعة الزيتونة الأردنية اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة كوينز بلفاست البريطانية تختص بالتشارك من اجل النقل المعرفي بين الجامعتين.

وبين الدكتور محمد المجالي القائم بأعمال رئيس الجامعة أهمية هذه الاتفاقيات التي تسهم في رفع تنافسية الجامعة من خلال التشاركية في التبادل المعرفي والأكاديمي والطلابي. وأضاف أن الجامعة تدعم البحوث العلمية التي تلبي الاحتياجات الوطنية وحاجات المجتمع المحلي، خاصة في مجالات علم الأدوية وعلاج السرطان والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار مدير مكتب العلاقات الخارجية الدكتور علي الداود أن هذه الاتفاقية تمنح طلاب جامعة الزيتونة خصومات في جامعة بلفاست، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعد امتدادا لاتفاقية وقعها الطرفان سابقا. ووقع الاتفاقية عن جامعة الزيتونة الدكتور محمد المجالي وعن جامعة كوينز بلفاست عميد العلاقات الدولية الدكتور كولين ماكيه، بحضور عميد كلية الصيدلة الدكتور طارق القرم والمستشار الاستراتيجي لبلفاست الدكتور مهند عودة.