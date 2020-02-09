“الزيتونة” توقع اتفاقية تعاون مع “العربية الأردنية للتأمين”



عمان- وقع رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد المجالي اتفاقية تعاون مع نائب المدير العام لشؤون الفنية السيد مصطفى التل للمجموعة العربية الأردنية للتأمين بهدف توفير فرص تدريبية لطلاب قسم التسويق في الجامعة بحضور عميد كلية الأعمال الدكتور ناصر النسور ومساعد العميد لشؤون ضمان الجودة الدكتور محمد عاشور ورئيس قسم التسويق الدكتور نافز علي والدكتور إيهاب القرم.

وتضمنت الاتفاقية التعاون في تدريب 10 طلاب سنويا من قسم التسويق في الجامعة على أحدث المواضيع والخدمات التأمينية في مجال التسويق وسوق العمل العالمي.

وأكد المجالي، خلال التوقيع، أن الجامعة تسعى للتنافسية والاستدامة، ولهذا تضع الطالب في المقدمة لأنه المنتج الأساس في العملية التعليمية التعلمية، وكذلك تعمل الجامعة على التشبيك مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية لطلابها، وبين أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التنافسية لطلاب قسم التسويق في سوق العمل على الصعيدين المحلي والعربي.

ومن جانبه، أكد السيد مصطفى التل أن هذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز التنافسية لطلاب قسم التسويق في سوق العمل.