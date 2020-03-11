شركات وأعمال

“الزيتونة” توقع اتفاقية تعاون مع جمعية مساعدة المسنين

منذ ساعتين

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عمان – وقع رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الاستاذ الدكتور محمد المجالي اتفاقية تعاون مع مديرة البرامج في الأردن لجمعية مساعدة المسنين الدولية السيدة ستيفاني يوسف بحضور عميد كلية التمريض الدكتور لؤي أبو شحرور ومدير العلاقات العامة السيد احمد العبادي والسيدة روان بدوي والسيدة فداء قطاطشة.
وتضمنت الاتفاقية التعاون والمشاركة في خدمة المجتمع وتقديم الرعاية الطبية لكبار السن في مناطق متعددة، وأكد المجالي أن الجامعة تحرص على خدمة المجتمع المحلي المحيط من معالجة طبية مجانية ودورات متخصصة مجانية وندوات ومؤتمرات.
واشادت السيدة ستيفاني يوسف بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وشكرت الجامعة على التعاون لمساعدة المسنين.

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