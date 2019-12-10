“الزيتونة”.. دورة تدريبية في التنمية البشرية



عمان- نظم قسم اللغة الفرنسية في جامعة الزيتونة الأردنية، وبالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرانكفونية وبالاشتراك مع السفارة الفرنسية في الأردن، دورة تدريبية في التنمية البشرية بعنوان “التواسط في حل النزاعات”.

وتناولت الدورة التدريبية الثانية من نوعها التي نفذتها الدكتورة جوسلين جرجس من جامعة القديس يوسف في لبنان طرق إدارة النزاعات، ومهارات التفاوض والتواسط والتواصل مع الآخرين بطرق الحوار البناء والاستماع الفعال التي تراعي مصالح جميع الأطراف سواء في الحياة العائلية أو الاجتماعية أو العملية.

وبينت رئيس قسم اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابهما الدكتورة سندس فرمان، أن هذه الدورة عملت على تطوير مهارات الطلبة اللغوية والاجتماعية.

وحضر فعاليات الدورة الملحق الفرنسي للتعاون الثقافي مع الجامعات الأردنية الدكتورة كاترينا سباتيني وعميد كلية الآداب الدكتورة منال حسن.