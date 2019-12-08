“الزيتونة” في المرتبة “الثالثة محليا بتصنيف الجامعات

عمان- حققت جامعة الزيتونة الأردنية تقدماً ملموساً في التصنيف العالمي جرين مترك UI GreenMetric World، وهو الذي يهتم بأفضل الجامعات الصديقة للبيئة للعام الحالي من بين أفضل 780 جامعة في العالم.

وبين رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي أن الجامعة استطاعت أن تصل إلى المرتبة الثالثة محليا والمرتبة 246 عالمياً للعام الحالي بعد أن كانت في المرتبة 265 في العام الماضي لتحقيقها المعايير العالمية في مجالات البيئة الجامعية والتنمية المستدامة.

وأضاف فريق العمل المعني بمتابعة ملف التصنيف العالمي جرين مترك المكون من عميد البحث العلمي الدكتور محمد عالية والدكتور أحمد العبوشي والدكتور محمد مهيرات، أن اهتمام الجامعة بهذا التصنيف جاء حرصا منها على تحقيق المعايير العالمية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة لخلق بيئة جامعية نقية للطلبة، وأهمها بيئة العمل والبيئة التحتية، والطاقة وتغير المناخ، ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة، ومصادر المياه، ووسائل النقل، ومدى توظيف التعليم والبحث العلمي في التنمية المستدامة.