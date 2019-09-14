السائقون الأردنيون يؤكدون على المشاركة في إنجاح رالي باها الأردن الدولي

أيمن وجيه الخطيب

عمان – يساند السائقون الأردنيون من خلال مشاركتهم في رالي باها الأردن (الجولة السابعة من “فيا” كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة – باها)، لموسم 2019، وفي فئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز”، ورالي باها الأردن الوطني 2019، في مهمة انجاح الرالي الذي تنطلق منافساته بالفترة من 19 -21 أيلول (سبتمبر) الحالي في مدينو العقبة وصحراء رم.

وتبلغ المسافة الإجمالية لرالي باها الأردن الدولي 762.27 كم، منها 504.62 كم مراحل خاصة، خاضعة للتوقيت، و257.65 كم مراحل وصل.

ويبلغ عدد المشاركين في رالي باها الأردن العالمي 34 متسابقا والمشاركون الأردنيون في رالي باها الأردن هم ياسمين الماجد والتي تلعب دور الملاح للمتسابقة المصرية يارا شلبي ومعاذ العرجا الذي يلعب دور الملاح للمتسابق السعودي صالح السيف في رالي الأردن باها الأردن العالمي، وعطا الحمود وحمزة الزواهرة وعبد الله بوشماف وسيف العبادي وحمزة تيمو وسيف رمان والحسن الخطيب في رالي باها ا وحمزة الزواهرة الوطني.

وفيما يلي ما قاله عدد من المتسابقين الأردنيين حول مشاركتهم ف يرالي باها الأردن العالمي:

تيمور: هدفي نيل لقب رالي باها الأردن الوطني

قال بطل سباقات الدفع الرباعي حمزة تيميور المشارك في رالي باها الأردن الوطني (إن 1) إلى جانب ملاحه عدنان بيجانت حلا على متن سيارة لاند روفر ديفندر:” هدفي رفع سمعة الأردن عاليا في رالي باها الأردن إلى جانب باقي المتسابقين الأردنيين المشاركين في رالي باها الأردن، نحن على مشارف الانتهاء من تجهيز سيارة الرالي، وجعلها تتلائم مع طبيعة الراليات الصحراوية ، وتم الإنتقال بالسيارة من التجهيزات لسباقات الدفع الرباعي إلى الراليات الصحراوية، وتم اختيار نوع الإطارات الرملية بدلا من الصخرية ونظام تعليق للمراحل الرملية بدلا من الصخرية ، إضافة إلى تجهيز محرك السيارة بما يتناسب مع طبيعة رالي باها بزيادة عدد الأحصنة التي تتماتشى مع طبيعة المراحل الرملية ، وتم التركيز على توفير عوامل السلامة وفال لقوانين الأتحاد الدولي للسيارات (فيا)”.

وأضاق تيمور:” المنافسة ستكون في رالي باها الأردن الوطني اردنية وسعودية وكويتية وفلسطينية وهدفي نيل لقب رالي باها الأردن الوطني، حيث يعد رالي باها الأردن من الراليات الصحراوية الصعبة ويتطلب للياقة بدنية عالية والصبر ومعرفة التعامل مع السيارة في المراحل، يعد ملاحي عدنان بيجانت حلا من الملاحين المميزين وسيكون له دورا كبيرا في توجيهي إلى المسار الصحيح حسب ” كتاب الطريق” ، وفي النهاية هدفنا رفع سمعة الأردن عاليا في المحافل الرياضية وتحقيق نتائج مميزة في رالي باها الأردن”.

رمان: أتطلع للوصول إلى منصة التتويج

يشارك بطل سباقات الدفع الرباعي سيف رمان المشارك في رالي باها الأردن الوطني (إن1) ويلعب دور الملاح له محمد آدم على متن سيارة جيب شيروكي وحول مشاركته في الرالي قال:” استعدادا لرالي باها الأردن الوطني رميت بكل ثقلي بالتركيز على تجهيز سيارة الرالي بالشكل المطلوب، حيث أن تجهيز سيارة الرالي من سيارة الدفع الرباعي إلى سيارة للراليات الصحراوية أمر معقد وصعب، اتطلع إلى جانب ملاحي محمد أدم الذي يتمتع بخبرة مميزة أن أنافس نيل لقب الرالي والوقوف على منصة التتويج “.

الخطيب : هدفي تعزيز المشاركة الأردنية في رالي باها الأردن

يشارك الحسن الخطيب في رالي باها الأردن الوطني ويلعب دور الملاح له مهند قبيوي على متن سيارة تويوتا إف جي كروز وحول اتسعداداته للرالي قال:” توجهت من الأمور التنظيمية إلى المشاركة في رالي باها الأردن الوطني، أنا من هواة سباقات الدفع الرباعي والراليات الصحراوية والسيارات، اتطلع لتمثيل الأردن بشكل مميز في الرالي والوصول إلى منصة التتويج، واتمنى زيادة عدد الأردنيين المشاركين في الرالي في المستقبل، واستعدادا للرالي قمت بتجهيز سيارة الرالي بالشكل الذي يتلائم مع طبيعة مراحل الرالي، لتحقيق إنجاز مشرف للأردن”.

الحمود : لا بديل عن الفوز في فئة الدراجات النارية

قال الدراج عطا الحمود المشارك في فئة الدراجات النارية على متن دراجة بيتا 480: ” تبلغ المنافسة ذروتها في فئة الدراجات في رالي باها الأردن حيث يشارك في هذه الفئة أسماء لامعة كسلطان البلوشي وعبدالله الشطي ، ومحمد المشاري ومحمد البلوشي وحمزة الزواهرة عبدالله بوشماف وسيف العبادي، ولن تكون المنافسة على القب سهلة، ويتطلب الأمر لياقة بدنية عالية ودراية بالراليات الصحراوية، ومن خلال تجربتي السباقة في رالي الأردن 2018 التجريبي كنت قد حققت لقب فئة الدراجات، المنافسة ستكون بين ابطال رالي داكار هي الأقوى على الإطلاق ما يضع على كاحلي مسؤولية المنافسة للوصول إلى منصة التتويج ورفع سمعة الأردن عاليا في رالي باها الأردن”.

العرجا: يعود إلى عالم الراليات بعد انقطاع طويل

يلعب الأردني معاذ العرجا دور الملاح للمتسابق السعودي صالح السيف على متن سيارة كان أم ميرفيك إكس في رالي باها الأردن الدولي وحول مشاركته في الرالي قال : ” بعد انقطاع ، عدت إلى عالم المحركات من بوابة رالي باها الأردن، وكنت قد حصلت على المركز الأول لبطولة الأردن للدفع الأمامي العام 2015 إلى جانب المتسابق عاصم عارف، إن رالي باها الأردن العالمي من الراليات الصعبة يتطلب قدرة عالية ولياقة بدنية وخبرة بالصحراء، وأنا اتمتع بهذه الخبرة كوني أمارس هواية الصيد في الصحراء واتطلع إلى تحقيق انجاز مشرف إلى جانب المتسابق السيف في الرالي”.