السائقون يباشرون تدريباتهم على مسار سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان – فيديو

أيمن وجيه الخطيب

عمان – باشر المشاركون في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان تدريباتهم على مسار السباق اليوم الثلاثاء، وتستمر التدريبات ليوم غد الاربعاء

استعدادا لخوض منافسات سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الذي يقام يوم الجمعة المقبل، من دون جمهور.

ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة أخيرة لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية، ويبلغ طول المسار 3000 متر والبداية 203 أمتار، والنهاية 446 مترا وفرق الارتفاع 243 مترا، ويبلغ مستوى التدرج 8 %.

ويتطلع المشاركون في السباق إلى تحقيق رقم قياسي جديد لاضافته على سلم انجازات سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان على رأسهم خاتشيك شاديان بطل السباق 5 أعوام السباق (2015 و2016 و2017 و2018 و2019) الذي يطمح بتسجيل رقم قياسي جديد ونيل لقب السباق للمرة السادسة على التوالي، كما يتمتع عدد من المتسابقين بخيرة كبيرة في سباقات الهضبة كحسام سالم و سالم طعيمة وغيث وريكات ووائل مصطفى وايهاب الشرفا وخليل المحيسن وعاصم عارف ورائد دهشان ومحمود ابو عبيد ومصطفى عطاري اضافة إلى متسابقين أخرين مميزين.