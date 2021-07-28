السائقون يتدربون على المسار ويؤكدون جاهزيتهم

أيمن وجيه الخطيب

عمان – يعزف السائقون المشاركون في الرالي الوطني الثالث – الجولة قبل الأخيرة من بطولة الأردن للراليات، لحن الفوز يوم غد، من نادي السيارات الملكي، واستعدادا للرالي يدخل السائقون مرحلة التدريب على الرالي اليوم، في الوقت الذي يشهد فيه الرالي مشاركة نخبة من أبطال الراليات القدامى والواعدين.

وتقام منافساته في “ماعين ونيبو”، وتبلغ مسافته الإجمالية 165.79 كم، منها 53.30 كم مراحل خاصة. ويقام الرالي على مسار حصوي ومراحل الرالي هي: ماعين 1و2 ونيبو 1و2، وبدعم من زين الأردن، ومن دون جمهور.

وصرح عدد من السائقين والملاحين حول مشاركتهم في الرالي الوطني الثالث الذي يعد من أقوى الراليات ضمن بطولة الأردن للراليات قبل الجولة الأخيرة، ويشارك في الرالي كل من شادي شعبان وملاحه إبراهيم شعبان – ايفو 9، خالد جمعة وملاحه شقيقه عماد – إيفو 8، العماني عبد الله الرواحي وملاحه عطا الحمود – سوبارو امبريزا ، يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال – سوبارو إمبريزا طارق الطاهر وملاحه سامر عيسى – سيارة إيفو 6، سامي فليفل وملاحه محمد عطاري – إيفو 5، شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي – ايفو 6 زياد مقداد – إيفو 7، أمير ناصيف وملاحه موسى جهريان – ايفو 10، عيسى أبو جاموس – ايفو 7 ، عاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت – سوبارو امبريزا، الحسن الخطيب – تويوتا لاند كروزر

إف جي.

شعبان ومعادلة الفوز

يطمح السائق شادي شعبان إلى الفوز في الرالي الوطني الثالث، والوصول إلى بر الأمان ونيل اللقب، ويلعب على وتر تحقيق 30 نقطة، في حال فوزه ليصبح رصيده 84 نقطة قبل جولة واحدة من اختتام بطولة الأردن للراليات، ويتصدر شعبان الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات برصيد 54 نقطة وفاز بالرالي الوطني الأول وصاحب المركز الرابع في رالي الأردن الدولي .

وقال شعبان:” يلعب إبن أخي إبراهيم دور الملاح ويعد الرالي الوطني الثالث وفي معادلة بسيطة حول نقاط البطولة، وفي حال حقق أي سائق المركز الأول في الرالي يحل شعبان في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، ويصبح رصيده 78 نقطة، ويحسم لقب السباق أيضا. وفي حال جاء في المركز الرابع برصيد 11 يصبح رصيده 65 نقطة، ويبتعد أيضا في صدارة بطولة الأردن.

وأضاف:” يعد الرالي الوطني الثالث، من أقوى الراليات وسيدخل السائقون مراحل الرالي، وفي نيتهم نيل لقب السباق وتحقيق نتائج متقدمة، كما يشارك في الرالي المتسابق شاكر جويحان وهو من المتسابقين الأقوياء وأمير ناصيف وخالد جمعة والعُماني عبد الله الرواحي، ويوسف الأسمر، والرالي لن يكون سهلا لكافة المشاركين، لن اضغط على سيارة الرالي، وسأركز على نيل مزيد من النقاط “.

المجالي تلعب دور الملاح لجويحان

نانسي المجالي صاحبة الخبرة الكبيرة في الراليات على المستويين الإقليمي والمحلي على مدار 25 عاما تعود إلى عالم الراليات من جديد، وتلعب دور الملاح للمتسابق الواعد شاكر جويحان بطل سباقات السرعة وبطل سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان عامي 2020 و2021، وكانت أول مشاركة للمجالي في عالم رياضة السيارات في العام 1996 في سباق الرمان وفي الراليات منذ العام 2000، ولعبت دور السائق إلى جانب رفيقة دربها المخضرمة ناديا شنودة، ولعبت دور الملاح لعدد من المتسابقين، وستنقل خبرتها العريقة في الراليات للمتسابق جويحان، الذي يتطلع بدوره إلى اكتساب خبرة في الراليات، تمكنه في المستقبل من المنافسة على الألقاب.

خالد جمعة وملاحه شقيقه عماد صاحب المركز الخامس في الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات برصيد 30 نقطة، والفائز بالرالي الوطني الثاني يحاول الفوز في الرالي الوطني الثالث، والتقدم نحو المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام للبطولة، وحول مشاركته في الرالي قال:” هدفي المنافسة على اللقب وفي حال خرج المتصدر من الرالي، وأحرزت اللقب أتصدر البطولة برصيد 60 نقطة، حيث يبلغ الفارق حاليا بيني وبين صاحب المركز الأول في الترتيب العام بعد الجولة الثانية 24 نقطة، المنافسة ستكون قوية بيني وبين طارق الطاهر وإيهاب الشرفا وشادي شعبان، الرالي هو من الراليات القوية كون المنافسة لنيل اللقب شديدة. سيارتي ” ايفو 8″ ليست قوية بالشكل المطلوب كباقي السيارات المشاركة في البطولة، أطمح لتحقيق مراكز متقدمة”.

الطاهر: طموح كبير للتقدم

طارق الطاهر صاحب المركز الثاني في بطولة الأردن للراليات 39 نقطة قال :” كافة المشاركين يطمحون لتحقيق إنجاز كبير في الرالي لتعزيز مراكزهم في البطولة، الرالي صعب ، والأجواء حارة في مراحل الرالي، المنافسة قوية ستكون بيني وبين متصدر بطولة الأردن للراليات شادي شعبان وإيهاب الشرفا، نأمل أن تكون الأجواء العامة للرالي في صالح المتسابقين، الرالي الوطني الثالث يعتمد في الدرجة الأولى على ذكاء السائق لتحديد ما يريده في مراحل الرالي القصيرة، والضغط من قبل السائقين سيكون شديدا.

عارف: واعدون جدد في الرالي

قال عاصم عارف الذي يلعب دور الملاح له أحمد جانخوت :” يشارك في الرالي عدد من السائقين الواعدين والجدد على ساحة الرالي، المنافسة ستكون قوية، وارتفاع حراراة الجو سيكون لها تأثيرا على أداء المتسابقين، نحن جاهزون على متن سيارة الرالي، وتعد المراحل سهلة بالنسبة لنا، وفي فئتي التي أشارك بها في الرالي “المجموعة A” والدفع الأمامي، لا منافس لنا، وأتطلع إلى إنهاء الرالي، لضمان تحقيق لقب فئتي للمرة الرابعة “.

وكان عاصم إلى جانب جانخوت قد حققا المركز الثامن في رالي الأردن الدولي والمركز الأول في الفئة RC 3 .

الحمود: الرالي محطة مهمة

عطا الحمود ملاح المتسابق العُماني

عبد الله الرواحي قال :” أشارك في الرالي كملاح، للحفاظ على تواجدي إلى جانب المتسابق الرواحي استعدادا للمشاركات الشرق أوسطية والعالمية، ويعد الرالي الوطني الثالث مهما بالنسبة لنا، وهو من الراليات القوية، ومراحله محببة لدي، سندخل الأجواء التنافسية كباقي المتسابقين للمنافسة على لقب الرالي، الرواحي أصبح لديه خبرة قوية في الراليات، ونحن نشكل فريقا متناسقا.

جمعة اللقب السادس هدفي

يتطلع الملاح عماد جمعة إلى تحقيق نتائج مميزة في بطولة الأردن للملاحين التي يتصدرها برصيد 54 نقطة، وسيضغط إلى جانب شقيقه المتسابق خالد لنيل لقب الرالي، وهدفه تحقيق لقب الأردن للملاحين للمرة السادسة، ولعب دور الملاح للسائق شادي شعبان وحققا المركز الأول في الرالي الوطني الأول، والمركز الرابع في رالي الأردن الدولي، ويتمع جمعة بخبرة كبيرة في عالم الراليات لسنوات طويلة.

ناصيف: واعد جديد

يعد المتسابق أمير ناصيف من السائقين الواعدين المشاركين في الرالي إلى جانب ملاحه القوي موسى جهريان بطل الفئة MERC 3 للشرق الأوسط 3 مرات، ويساعده عامل القوة من خلال سيارته ايفو 10، على تحقيق مركز متقدم في الرالي، حيث يملك قوة في الأداء أثناء السباق، وكان قد شارك في سباقات عديدة للسرعة.