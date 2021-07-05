السائقون يتدربون على سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الثلاثاء والأربعاء

عمان – الغد – تحشد الأردنية لرياضة السيارات جهودها لسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل، في منطقة الرمان – جرش، ويبدأ السائقون المشاركون في السباق الثلاثاء و الأربعاء مرحلة التدريب على المسار استعدادا لخوض منافسات السباق.

وكانت قد أقيمت يوم أمس الإثنين عملية التدقيق الإداري وتوزيع الأرقام على المتسابقين المشاركين في السباق، كما جرت عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في كراج أبو طوق- المنطقة الصناعية في بيادر وادي السير، ويقام السباق برعاية زين – الأردن، وسيتم بثه عبر قناة تلفزيون المملكة الرقمية على “يوتيوب وفيسبوك”.

جاهزية المسار

بات مسار سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان جاهزا بالشكل المطلوب، بجهود كوادر تنظيمية محلية ذات خبرة عالية ويبلغ طول المسار 3000 متر والبداية 203 أمتار، والنهاية 446 مترا وفرق الارتفاع 243 مترا ويبلغ مستوى التدرج 8 %، وهو مصمم وفقا لنظام الرياضة الدولي وملحقاته وتعليمات تسلق المرتفعات الدولي، الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات “فيا”.

نسخ رقم قياسي جديد

يعد هدف المشاركين في السباق الأول والأخير عبر التاريخ هو نسخ رقم قياسي جديد في سجل الفائزين ولم يعد سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان يقبل بأقل من التميز، وبات المشاركون في الأعوام الماضية أكثر حرصا على الظهور القوي بين السائقين المدججين بأحدث السيارات التي يتم تجهيزها خصيصا لتتلاءم مع سباقات المرتفعات، سواء من حيث قوة المحرك أو نوعية أجهزة التعليق إلى نوعية الإطارات والوقود المستخدم، ومعها ارتفعت الرغبة بالحضور للتميز على ساحة القوة ما أدى إلى تسجيل أرقام قياسية أردنية جديدة.

وينتظر أن يشهد السباق منافسة قوية على لقب هذه السنة، خاصة في ظل منافسة أردنية تقودها كوكبة من أبطال سباقات السرعة والهضبات.

ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لكافة المتسابقين، ومهمة شاكر جويحان الفائز بلقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان العام الماضي، بزمن 1.51.249 دقيقة، هي كسر الرقم القياسي المسجل العام 2019 باسم المتسابق خاتشيك شاديان بزمن 1.48.28 دقيقة، وسيكون الصراع على اللقب بين المتسابقين البالغ عددهم 18 متسابقا قويا كون خبراتهم أصبحت متساوية في الأداء في فئات الدفع الرباعي والخلفي والأمامي، وهم: شاكر جويحان ومصطفى عطاري وغيث وريكات ووائل مصطفى وعمار القيسي وايهاب الشرفا وأمير ناصيف ورائد دهشان وسالم طعيمة وعبد الرحمن شيكاخوا ومحمد صبيحات وفراس الزعبي وخليل المحيسن وأمجد الحوراني وسند الزعبي وعامر موسى وعاصم عارف وثائر تيمية.

الكؤوس

خصصت اللجنة المنظمة للسباق الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في الترتيب، والثلاثة الأوائل في فئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي والأول على كل فئة وكأس مبتدئ لم يسبق له المشاركة في السباق وكأس البيئة.