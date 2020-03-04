السائقون يتدربون على مسار الرالي الوطني غدا

عمان – الغد – يخوض السائقون المشاركون في الرالي الوطني “الجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات” يوم غد الخميس التدريبات على مسار الرالي، استعدادا للمنافسة على لقب الرالي الذي ينطلق صباح يوم الجمعة من موقف الصيانة في البحر الميت.

المنافسة على لقب الرالي سيكون أبطالها 12 متسابقا أردنيا وعربيا، خصوصا بعد اعتماد القوانين التي اعتمدها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، والتي تمنح المشارك الأجنبي نقاطا ضمن بطولة الأردن للراليات، وهو أمر سيجعل المنافسة على أشدها بين المتسابقين الأردنيين والأجانب لبلوغ منصة التتويج.

وينطلق الرالي من موقف الصيانة في البحر الميت من خلال مراحل الرالي الشيقة والممتعة والمتعددة التضاريس، ويتكون الرالي من مرحل جبل نيبو 1و2 و 3 وماعين 1و2، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 141.62 كم منها 62.96 مراحل خاصة ويعد مسار الرالي حصويا.

وكان السائقون المشاركون في الرالي قد قاموا اليوم الأربعاء بإجراء عملية التدقيق الإداري والفحص الفني للسيارات وذلك في موقف مركز التدريب في نادي السيارات الملكي.

طموح أردني عربي لنيل لقب الرالي

يتطلع السائقون الأردنيون دون أدنى شك إلى نيل لقب الرالي، للإعلان عن اشتعال فتيل المنافسة بين المتسابقين في بطولة الأردن للراليات، ويتطلع البطل الواعد العُماني عبدالله الرواحي وملاحه المخضرم عطا الحمود إلى احراز مراكز متقدمه وسط منافسة قوية بينه وبين أبطال الأردن للراليات.

المشاركون في الرالي

العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة سوبارو إمبريزا إن 14، عاصم عارف وملاحه احمد جانخوت على متن سيارة رينو كليو آر اس، زياد مقداد وملاحه عامر موسى على متن سيارة إيفو 7، إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، شادي شعبان وملاحه إبراهيم شعبان على متن سيارة ايفو 9، طارق الطاهر وملاحه سامر عيسى على متن سيارة إيفو 6، يوسف الاسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو إمبريزا إن 11، أمجد العناسوة وملاحه أحمد الخطيب على متن سيارة ايفو 7، سامي فليفل وملاحه أمير ناصيف على متن سيارة رينو كليو آر اس، الحسن الخطيب وملاحه فراس الموسى على متن سيارة تويوتا لاند كروزر اف جي، يحيى صوبر وملاحه عدنان بجانت حلا على متن سيارة تويوتا برادو.