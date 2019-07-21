السائقون يتدربون على مسار سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان

عمان – الغد – يُباشر السائقون المشاركون في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان (جرش)، والبالغ عددهم 20 متسابقا تدريباتهم الإثنين بالفترة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء على مسار السباق، استعدادا للسباق الذي تنطلق منافساته عند الساعة 9 من صباح يوم الجمعة المقبل.

وسيجري المتسابقون تدريباتهم على مسار السباق لمدة 3 أيام، وتنهي التدريبات مساء يوم الأربعاء، ويبلغ طول المسار 3 آلاف متر، والبداية 203 مترا، والنهاية 446 مترا وفرق الارتفاع 243 مترا ويبلغ مستوى التدرج 8%.

ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الثانية والثالثة، وتنحصر المنافسة في السباق على تحقيق رقم قياسي للسرعة.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق، جرت اليوم الأحد عملية التدقيق الإداري وتوزيع الأرقام على المتسابقين والإعلانات الاختيارية في نادي السيارات الملكي، وتم إجراء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق في كراج أبو طوق بالمنطقة الصناعية في وادي السير، وستجري عملية الفحص الفني الثاني بالفترة من الساعة 12 ظهرا الى الساعة 3 عصر يوم الخميس المقبل في ذات المكان.

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من رئيس اللجنة المهندس حسن علاء الدين والأعضاء مجدي النشاشيبي وفوزي صوالحة، ويدير السباق عمر زعرور.

هدف المشاركين نسخ رقم قياسي جديد

يُعد هدف المشاركين في السباق الأول والأخير هو نسخ رقم قياسي جديد في سجل الفائزين بالسباق على رأسهم خاتشيك شاديان صاحب لقب سباق الحسين لتسلق الرمان 4 مرات أعوام 2015، 2016، 2017، 2018 ، وحسام سالم (صاحب لقب العام 2012)، ووائل مصطفى صاحب المركز الثاني في سباق العام 2018، وفراس الزعبي صاحب المركز الرابع لسباق العام 2018، وإيهاب الشرفا صاحب المركز الخامس العام 2018، ورائد دهشان صاحب المركز السادس العام 2018، وسالم طعيمة صاحب المركز السابع في سباق العام 2018، وعروة مدانات صاحب المركز الثامن بسباق العام 2018، وأمجد عناسوة صاحب المركز التاسع في سباق العام 2018 وخليل محسين صاحب المركز العاشر بسباق العام 2018 .

ويتطلع السائقون في السباق لكسر رقم المتسابق اللبناني روجيه فغالي الذي حققه في سباق الحسين الدولي العام 2007 والبالغ زمنه 1.48.76 دقيقة، الذي لم يستطع فغالي عامي 2013 و2014 كسر الرقم المسجل بإسمه خلال مشاركته في السباق، ولم يستطع شقيقه عبده فغالي من كسر الرقم القياسي خلال مشاركته في السباق أعوام 2008، 2009، 2010، 2011، وكذلك الحال بالنسبة للمتسابق السوري فادي حمادة في العام 2012.

المشاركون في السباق

خاتشيك شاديان على متن سيارة فانديمين اف 3 كوزوث، وائل مصطفى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 7، فراس الزعبي على متن سيارة سوبارو امبريزا، حسام سالم على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو غلاديتر، إيهاب الشرفا على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 6، غيث وريكات على متن سيارة ايفو 7 بروتو تايب، رائد دهشان على متن سيارة ايفو 9، سالم طعيمة على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، مصطفى عطاري على متن سيارة ايفو 7 ، أمجد عناسوة على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 8، عروة مدانات على متن سيارة سوبارو امبريزا، خليل محيسن على متن سيارة بي ام دبليو ام 3 ، سند الزعبي على متن سيارة بروتون ويرا، شاكر جويحان على متن سيارة تويوتا كورولا، محمد صبيحات على متن سيارة سيارة سوبارو امبريزا، عاصم عارف على متن سيارة رينو كليو،عبد شيكاخوا على متن سيارة فونيكس جو، أحمد جانخوت على متن سيارة غولف دبليو في، عمار القيسي على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، محمود أبو عبيد على متن سيارة مرسيدس ايه 190.