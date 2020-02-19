السائقون يتدربون على مسار سباق الدرفع الرباعي الأول غدا

عمان – الغد – يدخل 40 متسابقا من فلسطين ولبنان والأردن مرحلة ” جس النبض ” يوم غد الخميس من خلال التدريب على مسار سباق الدفع الرباعي الأول الذي يقام يوم الجمعة في منطقة بانوراما البحر الميت. بدعم من الراعي الرسمي لبطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي شركة “بي اف غودريش” للاطارات.

وكانت قد جرت اليوم الأربعاء عملية الفحص الفني للسيارات ويتكون السباق من جولة تأهيلية لكافة المشاركين وجولة أخرى لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولة الأولى.

طبيعة المسار تضع السائقين في اختبار حقيقي

تفرض طبيعة مسار سباق تحدي الدفع الرباعي الأول في منطقة بانوراما البحر الميت على المتسابقين صعوبة وتنوع التضاريس، وتضع السائقين في اختبار حقيقي، حيث تحتاج طبيعة المسار إلى سيارات ذات بنية قوية وعملاقه تستعرض من خلالها قدرتها على تخطى أقوى التحديات الجبلية والوعرة والبرك المائية والحواجز لتقدم بذلك وجبة دسمة من الإثارة والتشويق لمحبي السيارات العملاقة .

المشاركون في السباق حسب القرعة

عصام جنكات – إبراهيم دياب – لاند روفر، راكان ثوابي – عماد أبزاخ – سوزوكي ساموراي، ثابت المهيرات – محمد المهيرات – سوزوكي ساموراي، أحمد رمان – عبد الله الأدهم – شيفروليه سيلفرادو، نضال فياض – ناصر الخلايلة – تويوتا هايلوكس، أحمد العبادي – علي غانم – سوزوكي ساموراي، عدنان بيجانت حلا – ينال أبزاخ – لاندروفر ديفندر، مصطفى العتوم – أوس العتوم – تويوتا هايلوكس، أشرف أبو الطيب – هادي نصار – جيب رانجلر، محمد المعيوي – جورج سعادة -(فلسطين) – جيب رانجلر، فارس نفش – شامل حاتوقاي – جيب إكس جي، جيمي أبو جريس – أمجد غريب – (فلسطين) -جيب رانجلر، جهاد العدوان – بلال نجداوي – جيب إكس جي، صهيب البدور – ناصر أبو عودة – تويوتا هايلوكس، إيهاب العلان – عبد الله جانخوت – تويوتا فوررنر، فراس الموسى – أحمد خطاب – لاند روفر، محمد أبو عواد – محمد الزعبي – تويوتا هايلوكس، عبد اللطيف السمان – عامر غانم – تويوتا هايلوكس، عبدالله حيمور – مؤيد الحسامي – نيسان باترول، محمد مصابيح – أبان مهيرات – نيسان باترول، وسام خليلية – حمزة أبو شما – (فلسطين)، غيث قبطي – صبحي التميمي – رينج روفر كلاسيك، معن النهار- جواد الموسى – رينج روفر كلاسيك، هيثم العبادي – عاهد صلاحات – رينج روفر كلاسيك، حمزة تيمور – أحمد جانخوت – لاندروفر ديفندر، محمد النتشة – عدي حريز (فلسطين) – جيب رانجلر، زكريا مصابيح – عمر مصابيح – جيب ويلز، رعد ازماف – نصر عمرو – تويوتا هايلوكس، عدنان تياها – ونور تياها – (فلسطين) جيب رانجلر، زواربيك جانبيك ومساعده ناورز شردم – تويوتا هاي لوكس، جيمي عقوبيان (لبنان) – حمزة أبو طوق (الأردن) – لاند روفر، عامر الظاهر – شهاب حنانه – (فلسطين) – لاند روفر، خليل البلعاوي – فارس زرزر – رينج روفر كلاسيك، مهند أبو شهاب – ياسر أبو هلالة – تويوتا هايلوكس، أيسر أقطش – محمد أقطش – (فلسطين) – نيسان باترول، تامر دنديس – رامي أبو زينة (فلسطين) – جيب رانجلر، عماد أبو دبور – أحمد أبو دبور (فلسطين) – جيب رانجلر، وليد العبادي – معاذ العبادي – تويوتا ، يحيى صور – ابراهيم حمزوق – لاند روفر ديسكفري ، عماد أبو حلتم – سامي مصركي – لاند روفر ديسكفري.