السائقون يستعدون لمواجهة الرقم القياسي في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان

عمان – الغد – أنهى السائقون تدريباتهم استعدادا للتحدي الكبير في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان في منطقة تل الرمان – جرش، الذي ينطلق يوم غد الجمعة، وسيكون ابطال رياضة السيارات على موعد مع المنافسة الحقيقية لكسر الرقم القياسي في السباق المسجل بإسم المتسابق الأردني خاتشيك شاديان الذي حققه في العام 2019 بزمن 1.48.28 دقيقة، ورصدت الأردنية لرياضة السيارات، أخر التحضيرات لعدد من المتسابقين المشاركين في السباق، وتصريح السائق خاتشيك شاديان عن السباق، الذي لم يسجل للمشاركة فيه وفيما يلي ، تصريحات المتسابقين :

شاديان : تحطيم الرقم القياسي صعب وبالامكان كسره

قال المتسابق خاتشيك شاديان صاحب الرقم القياسي في العام 2019 بزمن 1.48.28 دقيقة ، وصاحب ألقاب السباق ٥ مرات على التوالي (2015 و2016 و2017 و 2018 و2019) : ” لن أشارك في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان، واتطلع للمشاركة في السباق العام المقبل 2022 ، من أجل إحراز رقم قياسي جديد ، أفضل من الذي حققته العام 2019 ، والرقم الذي حققته من الأرقام الصعبة ، وبالإمكان كسره ، حيث أن السائقين المشاركين في السباق العام الحالي 2021، يتمتعون بخبرة كبيرة، لقد كسرت الرقم القياسي ، بعد مثابرة دامت قرابة الـ 5 سنوات، وعندما حققت الرقم القياسي العام 2019 كنت اعاني من مشكلة في السيارة في أول أيام التدريب وفي العام 2018 كنت قد كسرت الرقم بزمن 1.48.07 دقيقة ، خلال التدريبات 3 مرات على اطارات قديمة وكان الرقم أفضل بكثير من الذي حققته رسميا في العام 2019″.

وأضاف : ” أرشح للمنافسة على اللقب كل من شاكر جويحان وغيث وريكات، ويبقى باب المنافسة على اللقب متاحا لجميع المتسابقين، والأمر المهم أن يبقى الرقم القياسي في السباق أردنيا، في ظل طموح المتسابقين وأن يتمتع السائقين بمنافسة قوية، وتحقيق مرادهم وفقا لتطلعاتهم، وأن تعم السلامة على الجميع في السباق، سباق تسلق مرتفع الرمان من أصعب سباقات الهضبات وهو سباق عريق ، شهد مشاركة أبطال عالميين وعرب ومحليين ، وعلينا كسائقين الحفاظ على تراث السباق العريق”.

جويحان : اتطلع لاحرز اللقب للمرة الثانية



قال شاكر جويحان صاحب لقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان العام الماضي 2020 ، بزمن 1.51.249 دقيقة :” نيل اللقب للمرة الثانية على التوالي، وكسر الرقم القياسي المسجل العام 2019 باسم المتسابق خاتشيك شاديان، هو ما أتطلع إليه، قمت بإجراء التجهيزات اللازمة لفريق ريسينغ دايمنشن باشراف حسام سالم ، واجهنا في التدريبات مشاكل بسيطة في السيارة وارتفاع دراجات الحرارة ، إلا أن الامور تسير بالشكل المطلوب، ومن أقوى المنافسين في السباق غيث وريكات ومصطفى عطاري ووائل مصطفى، أحاول الاقتراب من الرقم القياسي، وتخطي الـ 50 ثانية”

وريكات : منافسة قوية بيني وبين جويحان

قال غيث وريكات صاحب المركز الثالث في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان العام الماضي 2020 :” إن المنافسة ستكون قوية، على اللقب، ويسعى الجميع إلى كسر الرقم القياسي للرمان، قمت بتجهيز سيارة السباق، وضبط المحركات ونظام التعليق وعلبة الغيار، بالشكل المطلوب، وسأنافس على تحقيق مراكز متقدمة في الترتيب العام، وفي فئة الدفع الرباعي، والمنافسة ستكون بيني وبين شاكر جويحان ومصطفى عطاري ووائل مصطقى، واتمنى ان يزيد عدد المشاركين العام المقبل، حيث أن جائحة ” كورونا” ، قيدت المشاركة في السباق العام الحالي”.



عطاري: سأعمل على نيل لقب السباق



مصطفى عطاري صاحب المركز الثاني العام الماضي 2020 : ” التدريب جيد استعدادا للسباق، قمت بضبط السيارة ، وتأقلمت مع الاعداد الجيد لها، وحققت وقتا مميزا في التدريبات، المنافسة ستكون من أقوى المنافسات بيني وبين شاكر جويحان، العام الماضي كان الفارق بيني وبين جويحان ثانية واحدة ، ويعد جويحان من السائقين المميزين وصاحب موهبة كبيرة، كما سيدخل على خط المنافسة غيث وريكات وأمير ناصيف ووائل مصطفى، السباق العام الحالي سيكون من أقوى السباقات، نطمح لكسر الرقم القياسي ، والاوضاع بين المتسابقين مميزة والحسم سيكون في حلبة السباق”.

عارف: انافس على لقبة فئة الدفع الأمامي



قال عاصم عارف :” أحاول المنافسة في فئة الدفع الأمامي على المراكز الأولى، الامكانيات صعبة للغاية، في محاولة من السائقين لكسر الرقم القياسي ، أتوقع ان تدور منافسة قوية بين المتسابقين في فئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي ، وسيكون غيث وريكات رقما صعبا في السباق، كما أن شاكر جويحان يتمتع باداء جيد في حلبة السباق، وجميع المشاركين يطمحون بمنافسة قوية في ظل أجواء عائلية، وأحاول إلى تحقيق رقم جديد في فئة الدفع الأمامي.

*شيكاخوا : منافسة قوية في فئة الدفع الخلفي

قال عبد الرحمن شيكاخوا : ” التدريبات كانت جيدة، سأنافس في فئة الدفع الخلفي إلى جانب سالم طعيمة وخليل محيسين وعامر موسى وعمار القيسي، السباق يعتمد على تحقيق أوقات جيدة، وجزء من الثانية يلعب دورا كبيرا في تقدم السائقين، اطمح لكسر الرقم القياسي المسجل في تاريخ السباق لفئة الدفع الخلفي”.



مصطفى: اتطلع لتحقيق نتائج مميزة



وائل مصطفى المقيم في دولة الامارات ويحصل على اجازة سنوية من مكان عمله من أجل المشاركة في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان.

واستعدادا للسباق قال : “جهزت سيارة السباق بمواصفات عالية، وهذه المشاركة السابعة لي في السباق، المنافسة ستكون هي محتدمة من أجل نيل لقب السباق بيني وبين شاكر جويحان وغيث وريكات ومصطفى عطاري، وأتطلع إلى تحقيق انجاز جديد في السباق”.