السائقون يصعدون تدريباتهم على مسار الرالي الوطني الخامس

عمان – الغد – يتدرب يوم غد الخميس السائقون المحليون والعرب على مسار الرالي الوطني “رالي القوة” (الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات) الذي تنطلق منافساته يوم الجمعة، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 193.02 كلم، منها 65.46 كلم مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي ومراحل الرالي هي راما 1و2 وبحاث 1و2 والمغطس 1و2.

وكانت قد أجريت اليوم الأربعاء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي وعملية التدقيق الإداري وذلك في موقف مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، ويتم اليوم الخميس إصدار دليل مسار الرالي.

تيمور: سأشارك في بطولة الأردن للراليات

قال بطل رالي باها الوطني للعام الحالي حمزة تيمور حول مشاركته في الرالي الوطني الخامس:” كانت مشاركتي في رالي الباها الوطني مميزة ونلت لقب الرالي، وبعد تجربتي الناجحة في الرالي، قررت المشاركة في الرالي الوطني، حيث أن أجواء الراليات مثيرة وممتعة، وبعد نجاحاتي في سباقات الدفع الرباعي، توجهت للتنوع في المشاركة في سباقات رياضة السيارات، واتطلع لتحقيق نتائج مميزة في الرالي، وتتجه نيتي للمشاركة في كافة راليات بطولة الأردن لعام 2020″.

الخطيب: اتطلع إلى خوض تجربة مميزة

قال الحسن الخطيب:” بعد إحراز المركز الثالث في رالي الباها الوطني، قررت خوض تجربة الرالي الوطني الخامس، حيث أن خبرتي في المراحل كبيرة من خلال معرفتي بها، كمتطوع عمل في اللجان السابقة للراليات، أطمح بالمشاركة في بطولة الأردن للراليات العام 2020، واتطلع إلى خوض تجربة مميزة في الرالي الوطني إلى جانب زملائي في الرالي”.

المشاركون في الرالي الوطني الخامس

خالد جمعة وملاحه شقيقه عماد على متن سيارة إيفو 10، العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة سوبارو إمبريزا، سلامة القماز وملاحه نجله فيصل القماز على متن سيارة ايفو 5، سعيد الموري (السعودية) وملاحه الأردني موسى جهريان على متن سيارة ايفو 10، طارق الطاهر وملاحه سامر عيسى على متن سيارة إيفو 6، شادي شعبان وملاحه إبراهيم شعبان على متن سيارة ايفو 9، زياد مقداد وملاحه عامر موسى على متن سيارة إيفو 7، يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو إمبريزا، أمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب على متن سيارة ايفو 7، عاصم عارف وملاحه فارس التل على متن سيارة رينو كليو، سامي فليفل وملاحه محمد عطاري على متن سيارة رينو كليو، حمزة تيمور وملاحه عدنان بيجانت حلا على متن سيارة لاند روفر ديفندر والحسن الخطيب وملاحه فراس الموسى على متن سيارة تويوتا إف جي كروزر.