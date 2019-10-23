السائقون يصعّدون تحضيراتهم تأهبا لسباق الدفع الرباعي

عمان- الغد – يصعد السائقون استعداداتهم لخوض منافسات خاتمة جولات بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي، التي تنطلق عند الساعة 8.30 من صباح يوم الجمعة من منطقة البحر الميت (أخفض نقطة على سطح الأرض).

ويرسم السائقون في مخيلتهم غدا الخميس خط سيرهم في السباق من خلال التدريب على المسار من دون استخدام سياراتهم، خطتهم التي سيدخلون فيها المنافسة على لقب السباق.

المنافسة في السباق ستكون الأقوى على الإطلاق بين المتسابقين البالغ عددهم 33 متسابقا من فلسطين ولبنان والأردن، لنيل اللقب واعتلاء منصة التتويج، وزيادة رصيدهم من النقاط على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي للعام الحالي.

وتصدح محركات المشاركين في السباق بمشاركة وجوه فتية ذات دماء جديدة في عالم “جبال العضلات”، وهو أمر يضعهم تحت تحد كبير لإثبات ذاتهم على ساحة المنافسة على مسار يبلغ طوله 1 كم متر مقسم إلى مرحلتين، ويشتمل على عوائق صناعية وبركة طينية والتحدي الكبير سيكون ضمن فقرة الجبل الصخري؛ وستضفي إطلاله البحر الميت الجميلة رونقا خاصا على منافسات السباق.

ويتكون السباق من جولتين الأولى تأهيلية للمتسابقين كافة والثانية هي لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون، ويقام السباق برعاية إطارات “بي اف جودريتش” الداعم الرسمي للبطولة.

حزينة: تقارب النقاط يشعل فتيل السباق

وفيما يتعلق بسباق الدفع الرباعي الثالث، قال مدير السباق موسى حزينة: “تم إعداد مسار السباق، لزيادة قوة المنافسة فيه؛ حيث سيشكل السباق تحديا كبيرا بين المتسابقين والفرق من أجل تحقيق مراكز متقدمة، تمنحهم نقاطا ثمينة في بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي للسائقين والفرق، والمنافسة ستكون على أشدها في السباق بسبب تقارب نقاط المتسابقين والفرق في بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي”.

وحول تطوير أداء المتسابقين وسباقات الدفع الرباعي، قال حزينة: “أتاحت سباقات الدفع الرباعي الفرصة أمام متسابقين موهوبين لإثبات قدراتهم على مسار السباقات المتنوعة من حيث التضاريس، وشملت تنوعا في التضاريس، ومنها العوائق الصناعية، والبركة ذات الطبيعة الطينية”.

وتم تطوير الجبل الصخري لزيادة المنافسة في السباقات، ما أدى إلى صقل مهارات المتسابقين، وفتحت سباقات الدفع الرباعي الباب أمام المتسابقين للمشاركة في سباق باها الأردن الدولي للعام الحالي، والسباقات الصحراوية المقامة في الوطن العربي كالسعودية وقطر والإمارات.

وأضاف: “كان الهدف من إقامة بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي، المساهمة في توسيع رقعة انتشارها في الأردن والوطن العربي وخلق جيل جديد من المتسابقين للمشاركة في الراليات الصحراوية المحلية والعربية والدولية، وهو ما تم التوصل إليه من خلال الكوادر كافة العاملة في الأردنية لرياضة السيارات”.

المشاركون في السباق

راكان ثوابي- ثابت مهيرات- سوزوكي ساموراي، عبداللطيف سمعان- حمزة أبو طوق- تويوتا هايلوكس، إيهاب العلان- ينال إبزاخ- تويوتا فوررنر، خليل الرجبي (فلسطين)- محمد النتشة (فلسطين)- جيب رانجلر، يحيى صوبر- ضرغام رستم- لاند روفر ديفندر، إبراهيم الكوباري (الأردن)- رسلان سعيد (فلسطين)- سوزوكي فيتارا، عدنان تياهة (فلسطين)، باجس أبو جابر (فلسطين)- جيب رانجلر، وسيم أبو جابر- محمد الكسبي- تويوتا فوررنر، معن النهار- فراس الموسى- رينج روفر كلاسيك، عبدالله الشيشاني- محمود الشيشاني- لوم باغي، توفيق حريز (فلسطين)- عدي حريز (فلسطين)- نيسان باترول، جهاد العدوان- بلال النجداوي- جيب شيروكي، جيمي أبو جاموس (فلسطين)- أمجد غريب (فلسطين)- جيب رانجلر، محمد أبو عواد- عمار عساف- سسوزوكي ساموراي، تامر دنديس (فلسطين)- رامي أبو زينة (فلسطين)- جيب رانجلر، علاء غيناجوق – حسام الجوري – تويوتا فوررنر، سيف رمان- فيصل حداد- جيب شيروكي، رعد ازماف- ناصر العمرو- تويوتا هايلوكس، ناصر ميادمه- بشار الكردي- سوزوكي جراند فيتارا، هيثم العبادي- محمد العبادي- رينج روفر كلاسيك، صهيب البدور- ناصر أبو عبوده- تويوتا هايلوكس، زورابيك جانبيك- نورز شردم- تويوتا هايلوكس، خالد قرعان- فيصل أبو طالب- جيب رانجلر، عبد الله حيمور- مؤيد الحسامي- نيسان باترول، معاذ سليحات- سعدون سليحات- سوزوكي ساموراي، إبراهيم دياب- خالد الشاكر- شيفروليه سيلفرادو، أحمد شاكر- نديم سبانخ- جيب رانجلر، جيمي أعقوبيان (لبنان)- عاهد الصلاحات (الأردن)- لاند روفر ديفيندر، سامي مسركي- أديب فانوس- لاند روفر ديفيندر، حمزة تيمور- عدنان بيجانت حلا- لاندروفر ديفندر، محمد المعيوي (فلسطين)- جورج سعادة (فلسطين)- جيب رانجلر، ثامر الحلايقة (فلسطين)- سليم رمضان (فلسطين)- جيب رانجلر، معتز سليمان- محمد سليمان- جيب رانجلر.