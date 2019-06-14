السائقون يطمحون بلقب سباق الكارتينغ الثاني اليوم

عمان- الغد– ينطلق اليوم السبت سباق الكارتينغ الثاني، في حلبة جوردن سبيد سنتر (تحدي روتاكس- ماكس)، ويقام السباق لفئات (السينيور والميني والمايكرو والجونيور– ماكس)، من التصفيات وجولة (بري- غريد للسباق) وجولة فاينل.

وتشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من زيد بلقز (رئيسا)، والأعضاء أحمد زلاطيمو وزيد وليد أبو زيد، ويدير السباق طارق سختيان.

ووفق التعليمات التكميلية لسباق الكارتينغ لفئات (الميني والمايكرو– ماكس)، تجري اليوم السبت عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9- 10 صباحا لفئة مايكرو والميني ماكس، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة صباحا 10.05- 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة صباحا 10.20- 10.25 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.40 صباحا – 10.50 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 12 لفة عند الساعة 11.10 صباحا، ومن ثم جولة (فاينل للسباق 2) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.40 ظهرا.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق لفئة الجونيور والسينيور- ماكس تجري اليوم السبت عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05- 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30- 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.55- 11.05 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.20 صباحا، ومن ثم جولة (فاينل) وتضم 20 لفة عند الساعة 11.50 صباحا.

ومن أقوى أبطال الكارتينغ في فئة السينيور- ماكس: مناف حجاوي وأمير هشام النجار وهشام أمير النجار، وفي فئة الميني- ماكس: سند الحموي وفيصل ناشخو وأركان مكالدة، وفي فئة الماسترز: علاء حبش، وفي فئة الجونيو: عبدالله الدسوقي وزيد الحاج حامد.