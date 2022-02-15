السائقون ينتقلون من ثلوج روسيا إلى صحارى باها الأردن

عمان – الغد – يتأهب السائقون المشاركون في باها الأردن الجولة الأولى من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة – فيا – باها، للموسم 2022، والجولة الثانية من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة – فيا – باها، والجولة الأولى من بطولة العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز”- فيم- باها، ورالي باها الأردن الوطني، استعدادا للمنافسات التي تنطلق يوم غد الخميس في قرية أيلة مارينا بمدينة العقبة.

وسيتوجه المشاركون من باها روسيا – الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة – فيا – باها، والأجواء الجليدية والثلجية في شمال روسيا، للمنافسة عبر الصحارى الرائعة في جنوب الأردن، ويستبدل المتسابقون قشعريرة البرد تحت الصفر في منطقة لينينغراد الروسية برمال وادي رم ووادي عربة الدافئة.

وكان السعودي يزيد الراجحي المرشح الأوفر حظا ليحقق فوزا ثانيا في باها روسيا، لكن سيارته تويوتا هايلكس اصطدمت بحجر في أول مرحلة، وتسبب الاصطدام في إتلاف المقود ونظام التعليق الأمامي السفلي، وفرض منظمو باها روسيا عقوبة زمنية ضخمة ما جعل الراجحي ينسحب من السباق في اليوم الأخير، ويبلغ الفارق بين الراجحي وبطل باها روسيا فلاديمير فاسيلييف 40 نقطة في الترتيب العام لكأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة – فيا – باها بعد الجولة الأولى.

وكانت السعودية دانية عقيل ومواطنها مشاعل العبيدان قد احتلا المركزين السابع والعاشر في فئة “تي 3″، في حين جاء عضو فريق “سوث ريسنغ كان أم” الإسباني فرناندو الفاريز في المركز الخامس والثاني في الفئة ذاتها.

وكان أول الواصلين إلى الأردن، للمشاركة في باها الأردن السعوديون يزيد الراجحي، ودانيا عقيل، ومشاعل العبيدان، وصالح السيف، ويوسف الضيف.

وسينضم لقائمة المشاركين ثنائي فريق ناكوسي للرالي المكون من بافيل سيلنوف وأرمن بوزيان والبرازيلي كريستيانو دي سوزا باتيستا في فريق سباقات سناغ كان آم، واحتل الثنائي الروسي المركزين السابع والعاشر إجمالا والرابع والسادس في تي 3، وسيهدفان إلى سد الفجوة مع ألفاريز عبر صحارى جنوب الأردن.

وسيكون باها الأردن أول فرصة لراكبي الدراجات النارية والدراجات الرباعية للانطلاق إلى المراحل منذ رالي داكار في كانون الثاني (يناير)، حيث لم تقم في باها روسيا جولة من جولات بطولة العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز”- فيم- باها.

وعلى صعيد متصل، قال الايرلندي مايكل أور ملاح المتسابق الراجحي: “كانت عطلة نهاية الأسبوع مخيبة للآمال في باها روسيا، وكنا نخطط للمشاركة في اليوم الأخير من السباق ومحاولة الصعود إلى منصة التتويج، لكن المنظمين فرضوا علينا عقوبة، وكانت فرصتنا لتجاوز السيارات صعبة، نتطلع إلى تحقيق نتائج مميزة في باها الأردن والمنافسة على اللقب”.

ويقع مقر باها الأردن في منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة في مدينة العقبة، ويقام الباها العام 2022 بدعم من شركة ماونتن ديو، بدجيت، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) ، ومؤسسة تطوير العقبة (ADC)، وهلا وبليس (FM)

الترتيب العام لسباقات الكروس كانتري القصيرة

المركز الأول: فلاديمير فاسيليف (روسيا) برصيد 40 نقطة

المركز الثاني: سيرجي أوسبينسكي (روسيا) برصيد 32 نقطة.

المركز الثالث: أناستاسيا نيفونتوفا (روسيا) برصيد 27 نقطة.

المركز الرابع: سيرجي ريمينيك (روسيا) برصيد 21 نقطة.

المركز الخامس: فرناندو ألفاريز (إسبانيا) برصيد 17 نقطة.

فئة تي 3

المركز الأول: أناستاسيا نيفونتوفا (روسيا) برصيد 40 نقطة.

المركز الثاني: فرناندو ألفاريز (إسبانيا) برصيد 33 نقطة.

المركز الثالث: فاديم فيدوتوف (روسيا) برصيد 26 نقطة.

المركز الرابع: بافل سيلنوف (روسيا) برصيد 21 نقطة.

المركز الخامس: صالح السيف (السعودية) برصيد 17 نقطة.

فئة تي 4

المركز الأول: سيرجي ريمينيك (روسيا) برصيد 40 نقطة.

المركز الثاني: ميغيل أنجيل فاليرو (إسبانيا) برصيد 33 نقطة.

المركز الثالث: يوسف الضيف (السعودية) برصيد 26 نقطة.